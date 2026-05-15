José Mourinho rompe el silencio sobre rumores de regreso al Real Madrid; esto dijo el portugués

El técnico del Benfica, José Mourinho, aseguró este viernes que no ha tenido ningún contacto con el Real Madrid, en medio de los rumores sobre un posible regreso al club blanco.

“Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto. Ni con el presidente ni con ninguna persona importante de la estructura”, afirmó el entrenador portugués en la conferencia de prensa previa al partido ante el Estoril.

Mourinho explicó que no tomará decisiones sobre su futuro hasta que finalice la temporada. Incluso reveló que aún no ha revisado la propuesta de renovación que le presentó el Benfica.

“Recibí una propuesta de renovación el miércoles, que fue entregada a mi representante, Jorge Mendes. No quise verla ni analizarla. Lo haré a partir del domingo”, indicó.

“La próxima semana será importante para mí y para mi futuro”, agregó. Consultado nuevamente sobre un posible contacto con el Real Madrid, el técnico fue tajante: “No”.

“Mi agente se reunió con el Benfica y me dijo que tenía una propuesta oficial. Yo le pedí que me la enviara hasta el domingo. Sobre el Real Madrid, nunca me habló de ninguna oferta. Y si lo hiciera, le diría lo mismo”, explicó.

El nombre de Mourinho ha estado ligado al club blanco, donde dirigió entre 2010 y 2013, en medio del contexto actual que atraviesa el equipo y las dificultades de su entrenador, Álvaro Arbeloa.

En ese sentido, el portugués mostró su respaldo al técnico madridista, a quien considera cercano. “Arbeloa dio todo por mí como jugador. Ahora, como entrenador del Real Madrid, siento aún más esa conexión con el club y el deseo de que le vaya bien”, comentó.

También se refirió a las exigencias del cargo. “Así es la vida del entrenador. Siempre bromeo con mis exjugadores que ahora son técnicos y les digo que esperen un par de años para ver cuántas canas les salen”, añadió.

Mourinho evitó pronunciarse sobre la reciente conferencia de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “No la vi. Y aunque la hubiera visto, ¿quién soy yo para comentar las palabras de un presidente? Nunca lo hago, y menos tratándose de alguien con la trayectoria de Florentino”, señaló.

En lo deportivo, el Benfica, actualmente tercero en la Liga de Portugal, visitará este sábado al Estoril en la última jornada del campeonato, con la intención de terminar en el segundo lugar, que le permitiría acceder a la fase previa de la Liga de Campeones.

Mourinho firmó contrato con el club en septiembre pasado hasta la próxima temporada, con una cláusula que establece un plazo de 10 días tras el último partido para que ambas partes decidan si continúan juntas en la campaña 2026-2027.