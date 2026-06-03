Video: Tim Payne evita un gol cantado, pero Nueva Zelanda cae goleada ante Haití

La selección de Haití derrotó 4-0 a Nueva Zelanda en un partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026, disputado en un ambiente marcado por el respaldo de la afición haitiana.

El conjunto caribeño fue superior de principio a fin. Dominó la posesión del balón, generó las ocasiones más claras y mostró intensidad ante un cuadro oceánico que tuvo dificultades para reaccionar. La diferencia en el marcador reflejó lo ocurrido durante los 90 minutos.

Antes del encuentro, parte de la atención se centró en el lateral neozelandés Tim Payne, quien en los últimos días se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. El defensor pasó de tener menos de cinco mil seguidores en Instagram a sumar millones en cuestión de días.

Sin embargo, en la cancha, Haití impuso condiciones. El equipo caribeño mostró orden, velocidad y una propuesta ofensiva definida, lo que le permitió dejar buenas sensaciones de cara a su regreso a una Copa del Mundo. Haití volverá a disputar un Mundial el 13 de junio del 2026, con lo que pondrá fin a una ausencia de más de medio siglo, pues su única participación anterior fue en Alemania 1974.

Pese al resultado, Tim Payne dejó algunos aspectos positivos en lo individual. El defensor protagonizó una intervención clave para evitar un gol en una jugada de peligro. Además, mostró buen manejo del balón, personalidad para salir jugando y presencia defensiva, por lo que destacó dentro de un equipo neozelandés que sufrió en todas sus líneas.

Haití dejó claro que no quiere limitarse a participar en la próxima cita mundialista. Con intensidad, confianza y un futbol vertical, el cuadro caribeño ilusiona a su afición y comienza a generar expectativas en un grupo exigente, donde deberá competir al máximo nivel.

Nueva Zelanda, en cambio, deberá corregir aspectos defensivos y encontrar mayor solidez colectiva si pretende llegar en mejores condiciones al torneo.