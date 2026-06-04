El matemático que predijo a Argentina campeón ahora ve a Portugal y Cristiano Ronaldo en la final del Mundial

Joachim Klement, economista y matemático alemán de Panmure Liberum, afirma haber acertado los campeones de los Mundiales de 2014 (Alemania), 2018 (Francia) y 2022 (Argentina) con un modelo econométrico propio. Ahora, en un pronóstico publicado en abril, prevé una final entre Países Bajos y Portugal, con triunfo neerlandés.

Klement creó el modelo en el 2014 con la intención de demostrar que predecir un Mundial es prácticamente imposible. Según sus propias palabras en una entrevista con Der Spiegel, citadas por la agencia EFE, “la primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón en Brasil”.

En el documento oficial de Panmure Liberum, Klement explica que el sistema combina el PIB per cápita, el tamaño de la población, la posición en el ranking de la FIFA, la importancia cultural del futbol, la temperatura promedio y la ventaja de localía, además de un 45% de azar.

“La temperatura ideal para el fútbol parece ser 14 °C o la media anual que se vive en gran parte del sur de Europa y Sudamérica”, señala.

El propio autor insiste en que el modelo solo explica el 55% del éxito; el resto depende de factores aleatorios. “Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico… se trata de alguien que no tiene remedio”, advierte.

El camino de Portugal hacia la final

Según la simulación detallada en su reporte, Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, terminaría en el primer lugar de su grupo y avanzaría eliminando a Costa de Marfil en la ronda de 32, a Suiza en octavos de final y a Argentina en cuartos de final, tras tiempo extra.

En semifinales superaría a Inglaterra y alcanzaría la final frente a Países Bajos.

Klement es crítico con el papel de Ronaldo y sostiene que Portugal rendiría mejor “si el entrenador Roberto Martínez no comete el error de alinear a Cristiano Ronaldo (idealmente, ni siquiera lo convoca)”, dejando el protagonismo a Bruno Fernandes, João Neves, Gonçalo Ramos y Bernardo Silva.

Las voces del vestuario portugués

Pese a las reservas del modelo, los compañeros de Ronaldo sueñan con conquistar el título junto al delantero en lo que podría ser su último Mundial.

Vitinha declaró en mayo, en una entrevista con la FIFA: “Es fantástico ser compañero de Cristiano Ronaldo. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Me siento muy orgulloso de compartir vestuario con él… Espero que podamos ganar el Mundial con él y también para él”.

Bruno Fernandes declaró a la BBC: “Envolver este último Mundial con Cristiano ganándolo sería algo increíble. Realmente espero que podamos lograrlo, no solo por Portugal, sino por todo lo que Cristiano ha dado al fútbol y al mundo”.

Las grandes sorpresas del pronóstico

Klement destaca tres resultados inesperados. Entre ellos, que Japón protagonizaría una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Brasil en la ronda de 32. “Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre del 2025 y ha derrotado a Inglaterra y a Escocia en las últimas semanas”, explica.

Otras eliminaciones tempranas proyectadas por el modelo incluyen a Ecuador frente a Senegal, Colombia ante Croacia y Uruguay contra Argentina. Según la simulación, las semifinales serían completamente europeas: Países Bajos derrotaría a España y Portugal vencería a Inglaterra.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Klement, quien asegura que todo comenzó “como una broma”, reconoce: “El factor suerte es enorme y cualquier cosa puede pasar”.