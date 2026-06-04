Los 10 récords históricos que podrían caer en el Mundial 2026 con Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé

Messi y Cristiano Ronaldo disputarán su sexto Mundial. Guillermo Ochoa también llegará a seis convocatorias, mientras que varios registros históricos de la Copa del Mundo podrían ser igualados o superados en la edición de 2026.

Entre ellos figuran las 17 victorias y los 16 goles del alemán Miroslav Klose, así como el récord de cinco Mundiales disputados por Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Lothar Matthäus, una marca que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo superarán al participar en su sexta Copa del Mundo.

Junto con ellos, el arquero mexicano Guillermo Ochoa acudirá a su sexto Mundial, aunque solo tuvo participación en cuatro de los anteriores.

1 – Seis Copas del Mundo

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo establecerán un nuevo récord al disputar seis Mundiales. Hasta ahora compartían la marca de cinco participaciones con los mexicanos Antonio Carbajal, Andrés Guardado y Rafael Márquez, además del alemán Lothar Matthäus.

Guillermo Ochoa también llegará a seis convocatorias mundialistas, aunque solo jugó en cuatro ediciones.

2 – Las 17 victorias de Klose

Miroslav Klose acumuló 17 victorias en 24 partidos de Copa del Mundo entre 2002 y 2014.

Lionel Messi se encuentra a una victoria de igualar esa cifra y podría superarla durante el torneo de 2026.

3 – Los 16 goles de Klose

Klose es el máximo goleador histórico de los Mundiales con 16 anotaciones.

Antes de la edición de 2026, Lionel Messi suma 13 goles y Kylian Mbappé 12. También aparecen más atrás Harry Kane y Cristiano Ronaldo, ambos con ocho tantos.

4 – Los dos tripletes de Batistuta

Gabriel Batistuta es el único futbolista que logró dos tripletes en distintas Copas del Mundo, en 1994 y 1998.

Harry Kane, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos podrían igualar esa marca.

5 – Las tres finales de Cafú

El brasileño Cafú disputó tres finales mundialistas: 1994, 1998 y 2002.

Lionel Messi y Kylian Mbappé acumulan dos finales cada uno y podrían acercarse a ese registro.

6 – Las 10 porterías imbatidas de Shilton y Barthez

Peter Shilton y Fabien Barthez comparten el récord de 10 partidos sin recibir gol en Mundiales.

Thibaut Courtois llegaba a siete antes del torneo y mantiene opciones de alcanzar esa cifra.

7 – Los 25 partidos dirigidos por Helmut Schön

El alemán Helmut Schön dirigió 25 encuentros en Copas del Mundo.

Didier Deschamps, con 19 partidos antes de 2026, podría superar esa marca si Francia avanza a las últimas rondas.

8 – El gol más veterano en un Mundial

Pepe anotó con 39 años y 283 días en el Mundial de Catar 2022, convirtiéndose en el autor del gol más veterano en una fase final.

Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Edin Dzeko aparecen entre los candidatos a superar ese registro.

9 – El técnico más veterano

Otto Rehhagel dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años y estableció el récord de entrenador más veterano en un Mundial.

Miroslav Koubek y Dick Advocaat podrían superar esa marca durante la edición de 2026.

10 – Los 11 partidos como suplente de Denilson

El brasileño Denilson disputó 12 encuentros mundialistas, 11 de ellos ingresando desde el banquillo.

Marcus Rashford, con nueve apariciones como suplente antes de 2026, está cerca de igualar o superar ese registro.