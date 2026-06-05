Fútbol Internacional
La triple inauguración del Mundial 2026: horarios para Guatemala, artistas y todos los detalles
Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá tres ceremonias de inauguración, una en cada país anfitrión.
Fotografía aérea que muestra el estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) en la Ciudad de México (México). El estadio se reporta listo para recibir el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre las selecciones de México y Sudáfrica el próximo 11 de junio. Foto Prensa Libre: EFE.
La FIFA ya dio a conocer las fechas, horarios y parte de los espectáculos previstos para el inicio del torneo. México será el primer país en abrir esta serie de ceremonias, que continuará en Canadá y Estados Unidos.
La primera se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Para Guatemala comenzará a las 11.30 horas, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 13.00 horas. Las puertas del estadio abrirán a las 9.00 horas.
El recinto mexicano se convertirá en el único estadio del mundo en albergar la ceremonia inaugural de tres Copas del Mundo distintas: 1970, 1986 y 2026.
El espectáculo estará inspirado en el papel picado mexicano y rendirá homenaje a expresiones culturales y tradiciones del país. Entre los artistas anunciados figuran Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.
Al día siguiente, el viernes 12 de junio, será el turno de Canadá. La ceremonia en Toronto comenzará a las 14.30 horas de Guatemala. El espectáculo destacará la diversidad cultural canadiense y contará con la participación de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y Elyanna, entre otros artistas. Posteriormente, Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina.
Ese mismo día, a las 17.30 horas de Guatemala, Los Ángeles cerrará el ciclo de inauguraciones en el SoFi Stadium. El espectáculo incluirá a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, integrante de Blackpink, Rema y Tyla. El partido programado para esa jornada será entre Estados Unidos y Paraguay.
“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en declaraciones publicadas por el organismo.
“Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, añadió.