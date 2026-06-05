La triple inauguración del Mundial 2026: horarios para Guatemala, artistas y todos los detalles

La FIFA ya dio a conocer las fechas, horarios y parte de los espectáculos previstos para el inicio del torneo. México será el primer país en abrir esta serie de ceremonias, que continuará en Canadá y Estados Unidos.

La primera se celebrará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca. Para Guatemala comenzará a las 11.30 horas, 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 13.00 horas. Las puertas del estadio abrirán a las 9.00 horas.

El recinto mexicano se convertirá en el único estadio del mundo en albergar la ceremonia inaugural de tres Copas del Mundo distintas: 1970, 1986 y 2026.

El espectáculo estará inspirado en el papel picado mexicano y rendirá homenaje a expresiones culturales y tradiciones del país. Entre los artistas anunciados figuran Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, será el turno de Canadá. La ceremonia en Toronto comenzará a las 14.30 horas de Guatemala. El espectáculo destacará la diversidad cultural canadiense y contará con la participación de Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y Elyanna, entre otros artistas. Posteriormente, Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina.

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¡ @shakira y @burnaboy se unirán a un impresionante elenco estelar durante la ceremonia de apertura de la #CopaMundialFIFA en la Ciudad de México! — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 5, 2026

Ese mismo día, a las 17.30 horas de Guatemala, Los Ángeles cerrará el ciclo de inauguraciones en el SoFi Stadium. El espectáculo incluirá a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, integrante de Blackpink, Rema y Tyla. El partido programado para esa jornada será entre Estados Unidos y Paraguay.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en declaraciones publicadas por el organismo.

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, añadió.