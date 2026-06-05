FIFA pagará Q38 mil diarios a cada jugador del Mundial 2026 y repartirá Q2 mil 705 millones entre los clubes

El programa de compensación de la FIFA aumentará un 70% respecto al aplicado en el Mundial de Catar 2022 e incluirá, por primera vez, pagos relacionados con los partidos de clasificación.

Cada jugador convocado a la fase final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, recibirá US$5 mil diarios (unos Q38 mil), según el memorando firmado entre la FIFA y la Asociación Europea de Clubes (ECA, por sus siglas en inglés).

Además, los clubes se repartirán un total de US$355 millones (2 mil 705 millones), un incremento del 70% respecto al programa implementado durante el Mundial de Catar 2022.

El acuerdo establece que los futbolistas percibirán esa cantidad durante su permanencia en la concentración. Los pagos se calcularán según su inclusión en la lista definitiva, los días de participación y los minutos disputados.

Reparto para los clubes

Los clubes recibirán US$355 millones, distribuidos en dos fondos principales:

US$250 millones corresponderán a los clubes que cedan jugadores para la fase final del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del 2026.

US$100 millones se destinarán a los clubes que cedieron futbolistas durante la fase de clasificación, que incluyó 905 partidos. En este caso, la compensación será de aproximadamente US$2,360 por jugador y por encuentro disputado.

Además, los clubes se repartirán otros US$5 millones de forma directa.

Incremento respecto a 2022

La cifra global de US$355 millones representa un aumento del 70% en comparación con el programa aplicado durante el Mundial de Catar 2022.

Por primera vez, el plan incluye compensaciones por los partidos de la fase preliminar, lo que permitirá que un mayor número de clubes, incluidos equipos de categorías inferiores y de distintas confederaciones, reciban recursos económicos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que “miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA”.

Infantino añadió que este programa reconoce “su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA) y del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, señaló que el acuerdo “es una parte esencial de la colaboración estratégica” entre ambas entidades y beneficiará a cientos de clubes de Europa y otras regiones.

Al-Khelaifi subrayó que, por primera vez, la ayuda económica se extenderá a los partidos de clasificación, lo que permitirá que más clubes reciban fondos por ceder a sus jugadores.