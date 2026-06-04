Video | Así fue el error de Morán y Pinto que sentenció la derrota de Guatemala ante República Checa

Guatemala cayó 1-3 frente a República Checa en un partido amistoso disputado en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este fue el primero de los dos compromisos del combinado nacional, que también enfrentará a Ecuador el próximo domingo. La diferencia de nivel entre ambos equipos terminó reflejándose en el marcador.

Durante el encuentro, la selección nacional intentó competir y generar opciones de peligro, con pasajes de intensidad y orden táctico. Sin embargo, la eficacia del conjunto europeo fue determinante para inclinar el resultado a su favor, al aprovechar mejor las oportunidades frente al arco.

Uno de los focos de atención fue el debut del guardameta Luis Morán, de Antigua GFC, quien recibió la confianza del técnico Luis Fernando Tena para ser titular.

El portero tuvo intervenciones destacadas a lo largo del partido, aunque su presentación quedó marcada por una jugada desafortunada junto con su compañera José Pinto.

El tercer gol de República Checa al minuto 79 llegó tras un error en la salida desde el fondo. En la acción, el guardameta Morán y el defensor José Pinto intentaron jugar el balón desde su área, pero Denis Visinsky aprovechó la equivocación para anotar y sentenciar el encuentro.

República Checa, rival de México en el Mundial, venció en partido preparatorio 3-1 a Guatemala del ‘Flaco’ Tena.



Denis Visinsky cerró la cuenta con este regalo ⬇️ pic.twitter.com/52HSb7N4UC — Santiago Puente (@santipuente) June 5, 2026

Pese al error, Morán intentó recomponerse y continuó en el partido, mostrando carácter tras la complicada acción. Ahora, Guatemala buscará mejorar su imagen y obtener un resultado positivo en el amistoso contra Ecuador, donde tendrá la oportunidad de corregir aspectos de su funcionamiento y elevar su rendimiento.