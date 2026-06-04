EN VIVO | Guatemala vs República Checa: siga los detalles del amistoso de la Bicolor

La Selección de Guatemala se enfrenta esta noche, a las 18 horas, a la República Checa en el Sports Illustrated Stadium, en un partido amistoso que se disputará en Estados Unidos durante la fecha FIFA de junio.

El encuentro servirá como preparación para el combinado europeo de cara al Mundial, torneo para el cual Guatemala no está clasificada. La República Checa, en cambio, continúa su puesta a punto para llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del futbol.

El partido representa una exigente prueba para el conjunto nacional, ya que se espera que el equipo europeo presente a sus principales figuras con miras a la Copa del Mundo. El duelo supondrá un importante reto para el cuadro dirigido por Luis Fernando Tena.

Este será el tercer compromiso de Guatemala en el año. En sus dos presentaciones anteriores, la Azul y Blanco sufrió derrotas por 1-0 y 7-0, esta última termino en una goleada de escandalo, por lo que buscará mejorar su desempeño y obtener un resultado positivo.

Siga el minuto a minuto de este encuentro en la cobertura en vivo de PrensaLibre.com.

04 de junio 2026, 17:48h Guatemala sale a calentar

La Selección Nacional sale a calentar previo al encuentro frente a los checos en tierras norteamericanas.

04 de junio 2026, 17:25h Alineación de Guatemala para medirse a la Republica Checa.

Así sale la Azul y Blanco para enfrentarse a su similar de la República Checa en el tercer encuentro amistoso del año.

04 de junio 2026, 17:16h Guatemala se mide a República Checa.

La Azul y Blanco disputará esta noche su tercer partido amistoso del año frente al conjunto checo. El encuentro está programado para las 18:00 horas de Guatemala.