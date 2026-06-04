Selección de Guatemala conoce su próximo desafío: la Liga de Naciones y el camino a la Copa Oro 2027

Tras quedarse a las puertas de la clasificación para la Copa del Mundo 2026, la Selección Nacional de Guatemala iniciará un nuevo proceso competitivo con la mirada puesta en consolidarse entre las mejores selecciones de la región.

La Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027 se convertirá en el primer torneo oficial de la Bicolor después del sueño mundialista frustrado y representará una oportunidad clave para mantenerse en la élite del área y buscar su clasificación a la Copa Oro 2027.

La Concacaf confirmó los detalles de la próxima edición del certamen, que reunirá a las 41 asociaciones miembro y se disputará entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.

Guatemala formará parte de la Liga A de la Concacaf, la máxima categoría del torneo, donde compartirá escenario con potencias regionales como México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena afrontará una competencia de alta exigencia. La fase de grupos se disputará entre septiembre y octubre de 2026 bajo un formato suizo, en el que las 12 selecciones con menor posición en el ranquin de la Liga A serán divididas en dos grupos de seis equipos. Cada selección disputará cuatro partidos, dos en casa y dos como visitante.

El objetivo de la Selección de Guatemala será terminar entre los dos primeros lugares de su grupo para avanzar a los cuartos de final, instancia donde ya esperan las cuatro selecciones mejor clasificadas de la confederación. Además de pelear por un lugar en las Finales de la Liga de Naciones, Guatemala buscará asegurar uno de los boletos para la Copa Oro 2027, cuyo sistema de clasificación será anunciado próximamente por la Concacaf.

La permanencia también será un factor importante. Los equipos que concluyan en la quinta y sexta posición de cada grupo descenderán a la Liga B, por lo que la Bicolor deberá competir con regularidad y consistencia para mantenerse entre las mejores 16 selecciones del área.

El primer paso en el camino será el sorteo oficial de la Liga de Naciones de Concacaf, programado para el 23 de julio, cuando Guatemala conocerá a sus rivales en una competición que marcará el inicio de un nuevo ciclo futbolístico.

Después del golpe que significó no alcanzar la Copa del Mundo 2026, la Liga de Naciones de Concacaf aparece como el escenario ideal para reconstruir ilusiones, medir el crecimiento del proyecto de Luis Fernando Tena y seguir consolidando a la Selección Nacional de Guatemala entre las protagonistas de la región.