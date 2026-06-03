Guatemala vs. República Checa: cuándo juega la Bicolor y dónde ver el amistoso internacional

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Guatemala vs. República Checa: cuándo juega la Bicolor y dónde ver el amistoso internacional

Ante un rival mundialista, Guatemala buscará dar señales de mejoría y romper su mala racha de dos derrotas consecutivas sin anotar goles.

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Guatemala se mide a República Checa este jueves 4 de junio.(Foto Prensa Libre: Fedefut).

Guatemala se mide a República Checa este jueves 4 de junio.(Foto Prensa Libre: Fedefut).

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para disputar un exigente compromiso internacional este jueves 4 de junio, cuando enfrentará en partido amistoso a República Checa durante la fecha FIFA.

El combinado europeo llega a este encuentro con la mirada puesta en su participación en la Copa del Mundo 2026, donde integra el Grupo A junto con México, Sudáfrica y Corea del Sur. Este escenario convierte el duelo en una prueba de alta exigencia para el conjunto chapín, que busca consolidar su proceso con miras a futuras competiciones internacionales.

Guatemala, por su parte, no logró clasificar al Mundial bajo la dirección técnica del mexicano Luis Fernando Tena, pero decidió dar continuidad a su proyecto deportivo con el mismo estratega, en una apuesta por la estabilidad y el crecimiento del grupo.

La Azul y Blanco ha tenido un comienzo complicado en el presente año, tras enfrentar a selecciones de gran nivel como Canadá y Argelia, ambas mundialistas. En esos encuentros, Guatemala sufrió derrotas que dejaron sensaciones preocupantes, no solo por los resultados adversos, incluida una goleada de 7-0 , sino también por la falta de contundencia ofensiva, ya que el equipo aún no ha marcado goles.

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El duelo ante República Checa representa una nueva oportunidad para que el conjunto nacional muestre una mejor versión, corrija errores y comience a generar mayor peligro en el área rival. El cuerpo técnico ha trabajado aspectos tácticos y físicos durante los entrenamientos, consciente de la exigencia que representan rivales de este calibre.

DOBLE DESAFÍO PARA LA SELE EN LA FECHA FIFA

Además del enfrentamiento contra los checos, Guatemala tendrá otro reto importante el próximo domingo 7 de junio, cuando se mida con Ecuador, selección sudamericana reconocida por su intensidad y nivel competitivo. Ambos partidos servirán como termómetro para evaluar el progreso del equipo.

La delegación guatemalteca se encuentra desde el lunes en territorio estadounidense, donde afina detalles para estos compromisos. Luis Fernando Tena convocó a un grupo de 22 jugadores que combina experiencia y juventud, con el objetivo de fortalecer la base del equipo y brindar oportunidades a nuevos talentos.

Pese a las dificultades recientes, la Selección Nacional afronta estos compromisos con la ilusión de competir y ofrecer una mejor imagen, el principal objetivo será mostrar orden, carácter y evolución futbolística frente a rivales que pondrán a prueba cada línea del equipo.

El reto está planteado. Guatemala buscará dar señales positivas en una etapa clave de reconstrucción, en la que cada partido cuenta como parte del camino hacia un futuro más competitivo en el ámbito internacional.

DÍA HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE LA BICOLOR

El encuentro entre Guatemala y República Checa se jugará este jueves 4 de junio a las 18 horas (hora de Guatemala), en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. Los aficionados podrán seguir las incidencias del partido en Guatemala mediante la señal de TvGT y Charo TV+ canal 48. 

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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