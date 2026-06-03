Juan José Chang: el técnico guatemalteco que disputará su segundo Mundial con Samoa

Los sueños no conocen fronteras cuando están respaldados por trabajo, disciplina y perseverancia. Desde las canchas del Campo de Marte hasta el escenario más importante del futbol juvenil, Juan José Chang Urrea ha construido una historia que llena de orgullo a Guatemala.

El técnico nacional dirigirá en octubre próximo su segunda Copa del Mundo Sub-17 Femenina de la Fifa, con Samoa, selección a la que ha llevado a clasificar de forma consecutiva gracias a un proyecto basado en el desarrollo y la constancia.



Representando a Samoa y Guatemala, continúa haciendo historia como el único entrenador guatemalteco que ha dirigido en una Copa del Mundo.



Su carrera lo ha llevado lejos de Guatemala y ya suma dos clasificaciones a un mundial. ¿Cómo valora todo ese camino recorrido?

Ha sido una historia muy especial. Siempre soñé con estar en una Copa del Mundo, aunque nunca imaginé hacerlo como entrenador. El año pasado tuve el privilegio de convertirme en el primer guatemalteco en dirigir en un mundial, y ahora vamos por el segundo, con mucha alegría y orgullo.



¿Cómo ha sido el proceso de construir una selección competitiva en Samoa?

Ha sido de mucho trabajo y aprendizaje. Cuando iniciamos el proyecto, Samoa era la peor ubicada en el ranquin de Oceanía. Hicimos mucho trabajo de visoría en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. En el clasificatorio avanzamos invictos hasta la final y conseguimos el boleto al Mundial.



Ahora llega una segunda copa del mundo. ¿Qué enseñanzas les dejó la experiencia anterior?

La principal ventaja es que mantenemos la base del equipo. Solo perdimos a seis de las 22 jugadoras que estuvieron en el mundial anterior. La experiencia adquirida nos permite plantearnos objetivos más ambiciosos. Sabemos lo que significa competir a ese nivel y queremos seguir creciendo.



El grupo vuelve a ser muy exigente, con Estados Unidos y China y la espera de otro rival.

En una copa del mundo no existen partidos fáciles. Estados Unidos es una potencia mundial, y China ha invertido muchísimo en el desarrollo del futbol femenino. Además, falta conocer al representante africano. Será un gran desafío, pero también una gran oportunidad para seguir aprendiendo.



Más allá de los resultados, ¿qué representa competir en un mundial?

Es una experiencia que no tiene precio. La confianza y la madurez que adquieren las futbolistas en este tipo de torneos son impresionantes. El objetivo es que esta generación continúe creciendo y en unos años pueda convertirse en la base de una selección mayor.



¿Qué le ha dejado en lo personal esta experiencia?

Un crecimiento muy acelerado como entrenador y como persona. He tenido la oportunidad de relacionarme con técnicos de distintas partes del mundo, aprender de ellos y compartir experiencias. Todo eso enriquece muchísimo mi trabajo.



Como amante del futbol, ¿cómo ve la Copa del Mundo 2026?

Será una edición histórica, por disputarse en tres países. Me entusiasma mucho seguir el torneo y, especialmente, ver a Nueva Zelanda representando a Oceanía. Siempre me gustan las sorpresas, y espero que sea un mundial lleno de grandes historias.



¿Cuáles son sus selecciones favoritas?

Me gusta mucho España, por el trabajo de proceso que ha realizado. También admiro equipos con experiencia como Croacia.



¿Se imagina algún día dirigiendo a Guatemala?

La Azul y Blanco siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Cada vez que escucho el himno siento una emoción muy grande. Hoy estoy comprometido con mi trabajo en Samoa y sigo preparándome, pero nunca cierro las puertas al futuro. Lo importante es seguir creciendo y estar listo para cualquier oportunidad que pueda llegar.