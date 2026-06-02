Los rivales, fechas y horarios de Municipal, Antigua, Mixco y Xelajú en la Copa Centroamericana 2026

Fútbol Nacional

Los rivales, fechas y horarios de Municipal, Antigua, Mixco y Xelajú en la Copa Centroamericana 2026

Como actual subcampeón, Xelajú MC busca revancha y el título que se le escapó en el 2025. Junto con Municipal, Antigua y Deportivo Mixco, el equipo altense ya conoce su calendario completo para la fase de grupos, que inicia a finales de julio.

Raúl Barreno C.

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la Liga Deportiva Alajuelense se coronó campeón de la Copa Centroamericana 2025 al derrotar a Xelajú MC en la tanda de penaltis, luego de un empate 1-1 en los 120 minutos y un global de 2-2 en la serie. El cuadro tico mantiene su hegemonía en la región al conseguir el tricampeonato del certamen. Foto: BYRON RIVERA 04/12/2025

La Liga Deportiva Alajuelense volverá a enfrentarse a Xelajú MC en la Copa Centroamericana 2026. En la anterior edición el cuadro costarricense se coronó campeón en el estadio Cementos Progreso. Foto Prensa Libre: Byron Rivera.

Como actual subcampeón, Xelajú MC buscará revancha y el título que se le escapó en el 2025. Junto con CSD Municipal, Antigua GFC y Deportivo Mixco, el equipo altense ya conoce su calendario completo para la fase de grupos, que iniciará a finales de julio.

Los cuatro representantes guatemaltecos ya tienen fechas, horarios y rivales definidos para la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Concacaf publicó el calendario completo de las primeras cinco semanas del torneo, que arrancará a finales de julio.

La cuarta edición del certamen regional reunirá a 20 clubes divididos en cuatro grupos de cinco equipos. Guatemala contará con CSD Municipal (actual campeón del fútbol nacional), Antigua GFC, Deportivo Mixco y Xelajú MC, este último como subcampeón.

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Los grupos

Grupo A: LD Alajuelense (CRC), CD Plaza Amador (PAN), Xelajú MC (GUA), CD Luis Ángel Firpo (SLV) y Diriangén FC (NCA).

Grupo B: CS Herediano (CRC), Antigua GFC (GUA), CD Marathón (HON), Real Estelí FC (NCA) y Alianza FC (SLV).

Grupo C: Club Olimpia (HON), Deportivo Saprissa (CRC), Deportivo Mixco (GUA), Alianza FC (PAN) y UMECIT FC (PAN).

Grupo D: CSD Municipal (GUA), FC Motagua (HON), CS Cartaginés (CRC), Club Deportivo FAS (SLV) y Verdes FC (BLZ).

La fase de grupos se disputará en cinco semanas: del 28 al 30 de julio, del 4 al 6 de agosto, del 11 al 13 de agosto, del 18 al 20 de agosto y del 25 al 27 de agosto de 2026.Posteriormente se jugarán los cuartos de final (8-10 y 15-17 de septiembre), las semifinales y el play-in (20-22 y 27-29 de octubre), y la gran final los días 2 y 6 de diciembre de 2026.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a cuartos de final. Al término del torneo, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del play-in clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón centroamericano avanzará directamente a octavos de final.

Calendario de los equipos guatemaltecos

CSD Municipal (Grupo D)

  • Jueves 30 de julio, 21.00 horas: Municipal vs. CS Cartaginés (Estadio El Trébol)
  • Jueves 6 de agosto, 19.00 horas: Verdes FC vs. Municipal (Belmopán)
  • Miércoles 19 de agosto, 21.00 horas: FAS vs. Municipal (San Salvador)
  • Martes 25 de agosto, 20.30 horas: Municipal vs. Motagua (Estadio El Trébol)

Antigua GFC (Grupo B)

  • Miércoles 29 de julio, 20.00 horas: Alianza FC (SLV) vs. Antigua GFC (San Salvador)
  • Martes 4 de agosto, 20.00 horas: Antigua GFC vs. Real Estelí FC (Estadio Pensativo)
  • Jueves 13 de agosto, 20.00 horas: Antigua GFC vs. Marathón (Estadio Pensativo)
  • Miércoles 26 de agosto, 18.30 horas: Herediano vs. Antigua GFC (San José)
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Deportivo Mixco (Grupo C)

  • Martes 28 de julio, 20.00 horas: Olimpia vs. Mixco (Tegucigalpa)
  • Martes 11 de agosto, 20.00 horas: Saprissa vs. Mixco (Tibás)
  • Miércoles 19 de agosto, 19.00 horas: Mixco vs. UMECIT FC (Estadio El Trébol)
  • Jueves 27 de agosto, 20.30 horas: Mixco vs. Alianza FC (PAN) (Estadio El Trébol)

Xelajú MC (Grupo A)

  • Miércoles 29 de julio, 20.00 horas: Alajuelense vs. Xelajú MC (Alajuela)
  • Martes 11 de agosto, 19.00 horas: Plaza Amador vs. Xelajú MC (Panamá)
  • Martes 18 de agosto, 21.00 horas: Xelajú MC vs. Diriangén FC (Estadio Cementos Progreso)
  • Miércoles 26 de agosto, 20.30 horas: Xelajú MC vs. Luis Ángel Firpo (Estadio Cementos Progreso)

Municipal y Xelajú llegan con mayor experiencia internacional reciente, mientras que Antigua y Mixco buscarán avanzar a la siguiente ronda. La Copa Centroamericana volverá a la actividad en julio y los cuatro representantes guatemaltecos ya conocen el camino que deberán recorrer.

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