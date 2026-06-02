Xelajú MC ficha a Ernesto Monreal, defensa mexicano formado en Pachuca

Xelajú MC continúa reforzando su plantel de cara a una de las temporadas más exigentes de los últimos años. El club altense confirmó la incorporación del defensor mexicano Ernesto Monreal, un futbolista formado en las fuerzas básicas del Pachuca y que llega con experiencia en el futbol mexicano y guatemalteco para fortalecer la zaga superchiva en la temporada 2026-2027.

La contratación responde a la necesidad del cuadro quetzalteco de contar con jugadores de experiencia para afrontar simultáneamente la Liga Nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf, torneo en el que Xelajú buscará superar lo realizado en la edición anterior y competir ante clubes de Costa Rica, Panamá, El Salvador y Nicaragua.

Monreal, de 27 años y 1.87 metros de estatura, llega procedente de Comunicaciones y se convierte en una de las principales apuestas de la dirigencia y del técnico Roberto Hernández para reforzar una zona defensiva que será clave en las aspiraciones del club.

“Estoy muy feliz por esta oportunidad. Agradezco a la directiva y al profesor Roberto Hernández por confiar en mi trabajo. Quiero aportar mi granito de arena para que el club consiga cosas importantes”, expresó el futbolista mexicano durante una entrevista en la página Xelajú TV.

El defensor reveló que la presencia de Roberto Hernández fue determinante para aceptar la propuesta, ya que fue el estratega mexicano quien lo llevó por primera vez al futbol guatemalteco.

“Él me hizo una llamada y platicamos sobre el proyecto. Creo que es un gran reto y una gran oportunidad. Influyó mucho para tomar la decisión de venir a Xelajú”, afirmó.

De Pachuca a Xelajú

Monreal inició su formación en las categorías inferiores del Pachuca, una de las canteras más reconocidas de México. Posteriormente pasó por clubes como Mineros de Zacatecas, Cimarrones y Celaya antes de llegar a Guatemala, donde defendió los colores de Comunicaciones.

Para el mexicano, el crecimiento que ha mostrado el futbol guatemalteco en los últimos años también fue un factor importante para mantenerse en el país.

“El futbol guatemalteco está creciendo mucho. Lo que han hecho los clubes a nivel internacional demuestra que la liga tiene un buen nivel y que cada vez es más competitiva”, comentó.

El nuevo defensor superchivo aseguró que uno de sus principales objetivos será ayudar a que Xelajú vuelva a pelear por el título nacional y tenga una destacada participación en el plano internacional.

“Quiero sumar la mayor cantidad de minutos posible, ayudar al equipo y aportar para que Xelajú siga siendo protagonista. Vamos a trabajar para dejar el nombre del club en lo más alto”, señaló.

Con la llegada de Monreal, Xelajú suma experiencia, liderazgo y recorrido internacional a un plantel que buscará ser protagonista tanto en Guatemala como en la Copa Centroamericana durante el segundo semestre del año.

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