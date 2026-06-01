Viviana Aroche corona una temporada histórica con el título del Medio Maratón de Cobán

Bajo el sol de Cobán, Viviana Aroche levantó los brazos al cielo al cruzar la meta en el estadio José Ángel Rossi . No era solo el gesto de una ganadora. Era el cierre de un capítulo que el atletismo guatemalteco había dejado abierto durante 34 años.

El domingo 31 de mayo de 2026, Aroche cruzó la meta del Medio Maratón Internacional de Cobán —edición 50— con un tiempo oficial de 1 hora, 17 minutos y 12 segundos. Derrotó en un sprint final a su compatriota Heidy Villegas (1:17:17) y completó un podio histórico 100% guatemalteco con Sandra Raxón en tercer lugar. Se convirtió en la novena guatemalteca en ganar la prueba más emblemática del país desde su creación en 1975.

Cuatro años antes había sido subcampeona. Esta vez no falló.

Una temporada para el recuerdo

Lo de Cobán no llegó por casualidad. Aroche atraviesa el mejor momento de su carrera. Durante el 2025 y el 2026 ha sido prácticamente imbatible en el calendario nacional y ha elevado el nivel centroamericano en pista y ruta.

En los primeros cinco meses del 2026 ya había ganado la Media Maratón Max Tott (bicampeona), impuesto un récord nacional y centroamericano de media maratón en Barcelona (1:11:27), mejorado su propia marca en 10,000 metros (32:35.19) y en 5,000 metros (15:26.60), y se había impuesto en la Carrera Nocturna 10K de la Municipalidad de Guatemala. A ello se suma su triunfo en los 21K de la Ciudad de Guatemala en el 2025 y otro récord nacional en 10,000 metros ese mismo año.

Con la victoria en Cobán, Aroche se convirtió en la primera guatemalteca en lograr el doblete Max Tott-Cobán en un mismo año, una hazaña que solo había conseguido la salvadoreña Kriscia García en 1984.

De Morazán a la cima

Nacida el 25 de junio de 1998 en Morazán, El Progreso, Aroche empezó a correr bajo la mirada exigente de su padre, Ronald Aroche. A los 15 años dejó su pueblo para entrenar en Salamá y luego en Quetzaltenango, donde el entrenador cubano Francisco Ayala moldeó su talento. Su verdadera transformación llegó en el 2019, cuando ya era madre.

Lejos de frenarla, la maternidad pareció afilar su determinación. A sus 27 años combina el alto rendimiento con sus estudios para graduarse como profesora de Educación Física.

El momento

La carrera se decidió en los últimos metros, ante miles de aficionados que abarrotaban los graderíos y las calles aledañas.

“El terreno fue muy complicado, pero gracias a Dios logramos superarlo. El apoyo de la gente motiva mucho y eso me hizo mantenerme con fuerzas. En el último tramo saqué más energía para poder ganar la carrera”, dijo Aroche tras cruzar la meta.

Visiblemente emocionada, dedicó el triunfo a su familia: “Estoy muy contenta por esta victoria. Desde hace mucho tiempo busqué poder ganar esta competencia. Le dedico este triunfo a mi familia y a mi hijo por todo el apoyo”.

Un nombre entre leyendas

Con este triunfo, Aroche se une a un selecto grupo de pioneras que marcaron época: Elsa Mendoza, Amanda Matías, Bilba Maldonado (tres títulos consecutivos entre 1977 y 1979), Olga Camey, Alicia Ruano (también tres victorias), Isabel Tún, Aura Morales y María Teresa Cordero, la última ganadora nacional antes de Aroche, en 1992.

Bilba Maldonado y Alicia Ruano siguen siendo las máximas ganadoras guatemaltecas, con tres títulos cada una. Treinta y cuatro años después, Aroche revive una tradición que parecía dormida.

A sus 27 años, Aroche representa a una nueva generación de atletas guatemaltecas: profesionales, madres y persistentes en medio de recursos limitados. Tras perderse los Juegos Olímpicos de París 2024 por lesión, ha regresado más fuerte y con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.

El domingo 31 de mayo de 2026, en Cobán, el atletismo guatemalteco no solo ganó una carrera. Recuperó un pedazo de su propia historia. Y lo hizo con el nombre de una corredora que, paso a paso, está escribiendo una nueva página en la historia del atletismo nacional.

Andrew Colley escribe su nombre en la historia del Medio Maratón Internacional de Cobán. 🏃🏻‍♂️🥇Todos los detalles aquí 👇 https://t.co/9VGyqJLts5 — Deportes_PL (@tododeportes_pl) May 31, 2026

Se celebra la emblemática Media Maratón a Cobán 2026. 🏃‍♂️



📸 Byron Baiza / PL pic.twitter.com/zrkKONWGEg — Deportes_PL (@tododeportes_pl) May 31, 2026