Las guatemaltecas que han ganado el Medio Maratón de Cobán: de Elsa Mendoza a Viviana Aroche

Las lágrimas, la emoción y los brazos levantados hacia el cielo resumieron un momento que Guatemala esperó durante más de tres décadas.

Viviana Aroche escribió su nombre con letras doradas en la historia del atletismo nacional al conquistar la edición 50 del Medio Maratón Internacional de Cobán y poner fin a una sequía de 34 años sin victorias guatemaltecas en la rama femenina.

La corredora originaria de El Progreso conquistó la edición 50 de la tradicional prueba cobanera y puso fin a una sequía que se mantenía desde 1992, cuando la inolvidable María Cordero se convirtió en la última atleta guatemalteca en ganar la rama femenina.

El triunfo de Aroche representa mucho más que una victoria individual. Es el regreso de Guatemala a la cima de una competencia que durante décadas vio brillar a grandes corredoras nacionales y que, con el paso de los años, fue dominada por atletas extranjeras.

La historia parecía tener una deuda pendiente con Viviana Aroche. Ya había estado cerca de tocar la gloria cuando en la edición 46 del Medio Maratón de Cobán finalizó en la segunda posición, quedándose a las puertas de una conquista que parecía escaparse de sus manos. Sin embargo, nunca dejó de creer.

Cuatro años después regresó con más experiencia, madurez y convicción. Esta vez no estaba dispuesta a dejar escapar la oportunidad.

“Estoy muy contenta por esta victoria. Desde hace mucho tiempo busqué poder ganar esta competencia. Estuve muy concentrada para dar lo mejor en la carrera. Le dedico este triunfo a mi familia y mi hijo por todo el apoyo”, expresó emocionada tras cruzar la meta.

Su victoria llegó en medio de una jornada histórica para el atletismo guatemalteco. El podio femenino quedó completamente en manos guatemaltecas.

Aroche lideró la carrera junto a Heidy Villegas y Sandra Raxón, quienes protagonizaron una brillante actuación para completar un podio cien por ciento guatemalteco ante el reto de las corredoras extranjeras.

“El terreno fue muy complicado, pero gracias a Dios logramos superarlo. El apoyo de la gente motiva mucho y eso me hizo mantenerme con fuerzas. En el último tramo saqué más energía para poder ganar la carrera”, comentó la campeona.

Con este triunfo, Viviana Aroche se convierte en la novena guatemalteca en ganar el Medio Maratón Internacional de Cobán y se une a un selecto grupo de mujeres que dejaron huella en la competencia desde la primera edición celebrada en 1975.

Su nombre ahora comparte espacio con pioneras como Elsa Mendoza, Amanda Matías, Olga Camey, Isabel Tún, Aura Morales y la histórica María Cordero, quien durante más de tres décadas fue la última representante nacional en celebrar una victoria.

Pero si hay nombres que brillan con luz propia dentro del palmarés guatemalteco son los de Bilba Maldonado y Alicia Ruano, las máximas ganadoras guatemaltecas de la prueba con tres títulos cada una.

Alicia Ruano junto a Bilba Maldonado, tienen tres victorias en el Medio Maratón de Cobán. (Foto Prensa Libre: Medio Maratón de Cobán).

La hazaña de Bilba Maldonado sigue siendo una de las más impresionantes en la historia de la competencia, ya que logró coronarse de manera consecutiva en 1977, 1978 y 1979, un dominio que la convirtió en una de las grandes referentes del atletismo nacional. Por su parte, Alicia Ruano también dejó una marca imborrable al conquistar las ediciones de 1982, 1983 y 1985.

Hoy, 34 años después, Viviana Aroche devuelve la ilusión a todo un país y revive una tradición que parecía lejana. Su conquista no solo rompió una sequía histórica; también recordó que Guatemala sigue teniendo mujeres capaces de conquistar las calles de Cobán y escribir capítulos inolvidables en la carrera más emblemática del atletismo guatemalteco.

Guatemaltecas campeonas del Medio Maratón de Cobán