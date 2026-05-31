Viviana Aroche hace historia y rompe 34 años de sequía guatemalteca en el Medio Maratón de Cobán

La historia volvió a escribirse con tinta guatemalteca en las calles de Cobán. Después de 34 años de espera, una corredora nacional volvió a conquistar el Medio Maratón Internacional de Cobán y su nombre quedó grabado para siempre en la memoria del atletismo nacional: Viviana Aroche.

La atleta originaria de Morazán, El Progreso, protagonizó una actuación memorable en la edición 50 de la tradicional competencia, poniendo fin a una sequía que se remontaba a 1992, cuando María Cordero se convirtió en la última guatemalteca en celebrar una victoria en la rama femenina.

El triunfo de Viviana Aroche no solo representa una victoria personal. Es la recompensa a años de esfuerzo, sacrificio y perseverancia. También es la confirmación de que el 2026 se ha convertido en el mejor año de su carrera deportiva.

La fondista nacional inició la temporada levantando los brazos en el prestigioso Medio Maratón Max Tott y este domingo volvió a hacerlo en la prueba más emblemática del país. Con ello, estableció un precedente histórico al convertirse en la primera atleta guatemalteca en conquistar en un mismo año las dos competencias de medio fondo más exigentes del calendario nacional.

La victoria en Cobán tenía un significado especial para Aroche. Era una meta pendiente, un sueño que perseguía desde hace años. En su tercera participación encontró la recompensa que tanto había buscado. Ya había demostrado que podía competir al más alto nivel cuando fue segunda en 2022, y esta vez llegó convencida de que la historia podía cambiar.

Desde los primeros kilómetros, Guatemala tomó el control de la carrera. Viviana Aroche, Heidy Villegas y Sandra Raxón impusieron condiciones y defendieron con orgullo el territorio nacional ante el desafío de la legión extranjera, encabezada por la colombiana Angie Nocua, una de las principales favoritas.

El desenlace fue tan emocionante como inolvidable. Con el estadio José Ángel Rossi completamente entregado, las tres guatemaltecas ingresaron entre la ovación de miles de aficionados. En los metros finales, Aroche encontró fuerzas donde parecía no haber más y lanzó el último ataque para cruzar la meta en primer lugar.

Con un tiempo de 1:17:12, levantó los brazos hacia el cielo y agradeció una victoria que trasciende lo deportivo. Detrás llegaron Heidy Villegas (1:17:17) y Sandra Raxón (1:17:27), completando un histórico podio guatemalteco en la edición del medio siglo.

Treinta y cuatro años después de la hazaña de María Cordero, otra mujer volvió a hacer vibrar al país. Viviana Aroche no solo ganó una carrera; devolvió la ilusión, el orgullo y la gloria nacional al Medio Maratón Internacional de Cobán.