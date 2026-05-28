Alberto González rompe el silencio sobre su ausencia en el Medio Maratón de Cobán

La edición 50 del histórico Medio Maratón Internacional de Cobán tendrá una ausencia que pesa profundamente en el corazón del atletismo guatemalteco. El campeón defensor, Alberto González, no podrá tomar la salida el próximo domingo y dejará vacante el trono que conquistó con autoridad en 2025, en una de las competencias más exigentes, emblemáticas y queridas de toda la región centroamericana.

La noticia golpea con fuerza a Cobán y a miles de aficionados que esperaban volver a ver al fondista nacional desafiar las duras calles y pendientes de la “Ciudad Imperial”, escenario donde los sueños, el sufrimiento y la gloria suelen mezclarse en cada kilómetro recorrido. Todo apuntaba a que el corredor originario de la aldea Chuachalí, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, buscaría escribir un nuevo capítulo dorado en su trayectoria deportiva, persiguiendo su tercera victoria en la prueba para igualar la marca histórica de Virgilio Herrera como uno de los máximos ganadores nacionales de la competencia.

Sin embargo, el destino le presentó un obstáculo inesperado. González atraviesa actualmente problemas de salud luego de haber sido diagnosticado con sarampión, situación que lo mantiene bajo observación médica y alejado de los entrenamientos. La prioridad del atleta olímpico en Juegos Olímpicos de París 2024 es recuperarse plenamente para volver cuanto antes a las pistas y a las competencias de alto rendimiento.

La ausencia de González no solo representa la baja de uno de los favoritos al título, sino también la de un atleta que se había convertido en símbolo de perseverancia y orgullo para Guatemala. Su historia de esfuerzo, disciplina y sacrificio había despertado ilusión entre los aficionados, especialmente en una edición tan especial, marcada por el medio siglo de vida de la carrera cobanera.

A través de sus redes sociales, el corredor compartió un mensaje cargado de nostalgia y agradecimiento.

“¡Cómo me gustaría estar viajando a Cobán este día! Pero las circunstancias de la vida me llevaron a un hospital. A Dios gracias ya me estoy mejorando y salgo en un par de días. A todos aquellos que van a participar en esta gran carrera… ánimo y muchos éxitos. ¡Qué privilegio poder correr! Muy agradecido con mis patrocinadores que siempre me apoyan en las buenas y en las malas!”, escribió el atleta guatemalteco.

Principales cartas

Su ausencia abre el panorama para una competencia que volverá a reunir a destacados corredores nacionales e internacionales en la celebración de las bodas de oro del Medio Maratón Internacional de Cobán, una carrera que desde 1975 se ha convertido en símbolo de tradición, resistencia y pasión deportiva.

Entre los principales representantes nacionales sobresalen Mario Pacay, ganador de la edición 2024, y Viviana Aroche, quien en 2022 logró un destacado segundo lugar en la rama femenina y ahora buscará volver a subir al podio.

La legión extranjera también llegará con figuras de alto nivel para disputar la supremacía de la competencia. En la rama masculina destacan los kenianos Samuel Naibei y Frederick Domongole, además de Dawit Admasu, Aziz Ait y David González.

En la rama femenina, Aroche tendrá una dura batalla frente a corredoras de experiencia internacional como Lauren Hagans, Angie Nocua, Chiaki Morikawa, Dorine Murkomen y Tigest Mekonen.

Mientras Cobán se prepara para vivir una edición histórica, el vacío que deja Alberto González será imposible de ignorar. Porque más allá de los tiempos y las medallas, el atleta guatemalteco había logrado conectar con la afición desde la humildad, el esfuerzo y la pasión por correr. Y aunque esta vez no estará en la línea de salida, su nombre seguirá presente en cada aplauso, en cada recuerdo y en cada paso que se dé sobre las calles cobaneras.