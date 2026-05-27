Copa Galileo 2026 consolida a Guatemala como sede clave del tenis juvenil internacional

Este miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial en la que se anunció la XVII edición de la Copa Galileo, evento que reafirma el posicionamiento de Guatemala como uno de los principales escenarios del tenis juvenil internacional.

Del 30 de mayo al 13 de junio, el país será nuevamente sede de uno de los torneos más importantes de la región, avalado por el circuito ITF World Tennis Tour Junior. Por segundo año consecutivo, Guatemala albergará dos torneos consecutivos de categoría ITF J100, un nivel altamente competitivo que reúne a jóvenes promesas del tenis mundial en la categoría U18.

Durante la presentación a medios, los organizadores destacaron que más de 100 atletas de aproximadamente 20 países participarán en la competencia, lo que refleja el crecimiento y la proyección internacional del evento. Esta categoría otorga puntos clave para el ranking mundial juvenil de la Federación Internacional de Tenis (ITF), y se convierte en una vitrina importante para quienes buscan dar el salto al profesionalismo en los circuitos ATP y WTA, así como acceder a becas universitarias en Estados Unidos.

El respaldo de la Universidad Galileo, patrocinador principal durante 17 años consecutivos, ha sido fundamental para la consolidación del torneo. Su apoyo sostenido ha permitido fortalecer el desarrollo del tenis en Guatemala y brindar oportunidades a las nuevas generaciones de atletas.

Cada uno de los torneos otorgará puntos ITF: 100 unidades para los campeones, 75 para el finalista, 50 para los semifinalistas, 35 para los cuartofinalistas, 20 para los jugadores que avancen a octavos de final y 10 puntos para quienes superen la primera ronda.

La edición del 2026 es resultado del trabajo conjunto entre RACKETS&GOLF y la Federación Nacional de Tenis de Guatemala, alianza estratégica que ha impulsado el crecimiento del tenis juvenil en el país. Desde el 2008, Guatemala pasó de organizar un solo torneo internacional juvenil a contar actualmente con seis competencias de alto nivel cada año.

En lo deportivo, el torneo contará con una destacada participación internacional. En la rama masculina sobresalen el estadounidense Gurjot Singh, número 168 del ranking juvenil ITF, y el japonés Kensuke Kobayashi, ubicado en la posición 209.

Por Guatemala ya tienen asegurado su lugar en el cuadro principal los jugadores Ronaldo Cotom, Gianluigi Martini, Antonio Castellanos, Martín García y Mario López. Mientras tanto, una amplia delegación nacional buscará avanzar desde la fase de clasificación.

En la rama femenina, la estadounidense Ellery Mendell, número 197 del mundo, encabezará la competencia. Las representantes guatemaltecas serán Alison Oliva, Sofía Álvarez, Sofía Tejada, Carmen Fuentes y Luciana Mejía, junto a otras jóvenes promesas del tenis nacional que buscarán destacar ante rivales de alto nivel.

La Copa Universidad Galileo se desarrollará durante dos semanas consecutivas en escenarios emblemáticos del tenis guatemalteco, y consolidará al país como una plataforma clave para el desarrollo del tenis juvenil en la región.

Con esta nueva edición, Guatemala reafirma su capacidad organizativa y su compromiso con el impulso al deporte, abre las puertas al talento internacional y fortalece el camino de sus atletas en la escena mundial.