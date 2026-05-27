Copa Centroamericana 2026: este es el calendario de la fase de grupos

La Copa Centroamericana 2026 ya tiene definido su calendario oficial luego del sorteo realizado este martes 26 de mayo en Miami. El torneo regional más importante de Centroamérica arrancará con la fase de grupos a finales de julio y marcará una edición histórica para Guatemala, que contará por primera vez con cuatro representantes: Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco.

La fase de grupos se disputará entre julio y agosto con un total de cinco jornadas y 20 equipos distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes cada uno. Los dos mejores de cada sector avanzarán a los cuartos de final, programados para septiembre en series de ida y vuelta, mientras que las semifinales se jugarán en octubre bajo el mismo formato.

La gran final de la competencia se celebrará el 2 y 6 de diciembre, fechas en las que se definirá al nuevo campeón centroamericano. Además del título regional, el torneo otorgará plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, el certamen de clubes más importante del área.

El campeón obtendrá un boleto directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2027, mientras que los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In también asegurarán su clasificación. Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica llegará como vigente campeón y uno de los favoritos.

Calendario oficial Copa Centroamericana 2026

Sorteo oficial: 26 de mayo

Fase de grupos Semana 1: 28-30 julio

Fase de grupos Semana 2: 4-6 agosto

Fase de grupos Semana 3: 11-13 agosto

Fase de grupos Semana 4: 18-20 agosto

Fase de grupos Semana 5: 25-27 agosto

Cuartos de final ida: 8-10 septiembre

Cuartos de final vuelta: 15-17 septiembre

Semifinales ida: 20-22 octubre

Semifinales vuelta: 27-29 octubre

Final ida: 2 de diciembre

Final vuelta: 6 de diciembre