Definidos los grupos de la Copa Centroamericana 2026: Guatemala tendrá representación en todos los grupos

Este martes 26 de mayo en Miami quedaron definidos los cuatro grupos de la Copa Centroamericana 2026 en un sorteo que reunió a los 20 clubes clasificados de siete países del istmo centroamericano.

La Concacaf llevó a cabo el evento que marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para el torneo que arrancará entre el 28 de julio y que definirá al representante de la región en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Guatemala tuvo una noche histórica al colocar cuatro equipos en el sorteo por primera vez en la historia de la competencia.

Municipal, el campeón del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, lideró la delegación chapina desde el Bombo 1 junto a los otros tres grandes del fútbol centroamericano. Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco completaron la representación guatemalteca en un sorteo donde la regla principal estableció que no podían coincidir más de dos clubes del mismo país en el mismo grupo. El vigente campeón del torneo Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica también conoció esta noche a sus rivales en la defensa del título.

El sorteo definió cuatro grupos de cinco equipos cada uno donde los clubes disputarán cuatro partidos en la fase de grupos dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final en lo que promete ser la edición más competitiva en la historia de la Copa Centroamericana con la participación de Guatemala como el país más representado del torneo.

Grupos Copa Centroamericana 2026

GRUPO A

Alajuelense - Costa Rica

Plaza Amador - Panamá

Xelajú - Guatemala

Luis Ángel Firpo - El Salvador

Diriangén - Nicaragua

GRUPO B

Herediano - Costa Rica

Antigua GFC - Guatemala

Marathón - Honduras

Real Estelí - Nicaragua

Alianza FC - El Salvador

GRUPO C

Olimpia - Honduras

Saprissa - Costa Rica

Mixco - Guatemala

Alianza - Panamá

UMECIT - Panamá

GRUPO D

Municipal - Guatemala

Motagua - Honduras

Cartaginés - Costa Rica

CD FAS - El Salvador

Verde FC - Belice

CONCACAF / PL

El campeón de la Copa Centroamericana 2026 obtendrá un boleto directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, mientras que los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In también clasificarán al torneo más prestigioso de la región.

El torneo arrancará entre el 28 de julio con los cuatro grupos disputándose en las diferentes sedes de la región. Con cuatro equipos guatemaltecos en competencia el fútbol chapín tendrá su mayor escaparate internacional en la historia de la Copa Centroamericana en lo que promete ser una edición inolvidable para el balompié de la región.