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EN VIVO | Sorteo de la Copa Centroamericana 2026: definidos los grupos del torneo regional
Este martes 26 de mayo se conocerán los cuatro grupos del torneo con Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco como los cuatro representantes de Guatemala.
Este martes 26 de mayo se conocerán los cuatro grupos del torneo con Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco como los cuatro representantes de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Concacaf).
Esta tarde, Miami es la capital del futbol centroamericano. La Concacaf realiza este martes el sorteo de la Copa Centroamericana 2026 que definirá los cuatro grupos del torneo regional más importante de la zona, con 20 equipos de seis países del istmo conociendo su destino en la competencia que arranca entre el 28 de julio.
Guatemala tendrá por primera vez en su historia cuatro representantes en el torneo con Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco listos para conocer a sus rivales en la fase de grupos.
El vigente campeón del torneo es Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que encabeza el Bombo 1 junto a Herediano, Olimpia y el campeón del Clausura 2026 Municipal, quien tras conquistar su título 33 se estrena como cabeza de grupo del torneo regional. Los cuatro grupos de cinco equipos cada uno se definirán con la regla de que no podrán coincidir más de dos clubes del mismo país en el mismo grupo.
El ganador de la Copa Centroamericana 2026 obtendrá un boleto directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 mientras que los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In también clasificarán al torneo más prestigioso de la región.
Sigue el sorteo en vivo a través de PrensaLibre.com aquí:
Grupos Copa Centroamericana 2026
GRUPO A
- Alajuelense - Costa Rica
- Plaza Amador - Panamá
- Xelajú - Guatemala
- Luis Ángel Firpo - El Salvador
- Diriangén - Nicaragua
GRUPO B
- Herediano - Costa Rica
- Antigua GFC - Guatemala
- Marathón - Honduras
- Real Estelí - Nicaragua
- Alianza FC - El Salvador
GRUPO C
- Olimpia - Honduras
- Saprissa - Costa Rica
- Mixco - Guatemala
- Alianza - Panamá
- UMECIT - Panamá
GRUPO D
- Municipal - Guatemala
- Motagua - Honduras
- Cartaginés - Costa Rica
- CD FAS - El Salvador
- Verde FC - Belice
¡Así quedan los grupos!
Distribución de equipos guatemaltecos
Xelajú va al grupo A. Antigua GFC va al grupo B. Deportivo Mixco va al grupo C y Municipal va al grupo D.
¡Inicia el sorteo!
Se definen los 4 grupos de 5 equipos cada uno para la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.
Philippe moggio reconoce la participación de Xela
El secretario general de Concacaf destacó la participación del Club Xelajú MC en la edición 2025 y al portero Rubén Darío el cual fue nombrado como el mejor de la edición.
¡Comienza el sorteo!
Distribución de Bombos
- Bombo 1 : LD Alajuelense, CS Herediano, Club Olimpia y CSD Municipal
- Bombo 2: Saprissa, Plaza Amador, Antigua GFC y FC Motagua
- Bombo 3: Xelajú MC, CS Cartaginés, CD Marathón y Deportivo Mixco
- Bombo 4: Alianza FC, LA Firpo, Real Estelí y Deportivo FAS
- Bombo 5: Diriangén FC, Alianza FC, Umecit FC y Verdes FC