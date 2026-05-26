EN VIVO | Sorteo de la Copa Centroamericana 2026: definidos los grupos del torneo regional

Esta tarde, Miami es la capital del futbol centroamericano. La Concacaf realiza este martes el sorteo de la Copa Centroamericana 2026 que definirá los cuatro grupos del torneo regional más importante de la zona, con 20 equipos de seis países del istmo conociendo su destino en la competencia que arranca entre el 28 de julio.

Guatemala tendrá por primera vez en su historia cuatro representantes en el torneo con Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco listos para conocer a sus rivales en la fase de grupos.

El vigente campeón del torneo es Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que encabeza el Bombo 1 junto a Herediano, Olimpia y el campeón del Clausura 2026 Municipal, quien tras conquistar su título 33 se estrena como cabeza de grupo del torneo regional. Los cuatro grupos de cinco equipos cada uno se definirán con la regla de que no podrán coincidir más de dos clubes del mismo país en el mismo grupo.

El ganador de la Copa Centroamericana 2026 obtendrá un boleto directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2027 mientras que los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In también clasificarán al torneo más prestigioso de la región.

Sigue el sorteo en vivo a través de PrensaLibre.com aquí:

26 de mayo 2026, 18:30h Grupos Copa Centroamericana 2026



GRUPO A

Alajuelense - Costa Rica

Plaza Amador - Panamá

Xelajú - Guatemala

Luis Ángel Firpo - El Salvador

Diriangén - Nicaragua

GRUPO B

Herediano - Costa Rica

Antigua GFC - Guatemala

Marathón - Honduras

Real Estelí - Nicaragua

Alianza FC - El Salvador

GRUPO C

Olimpia - Honduras

Saprissa - Costa Rica

Mixco - Guatemala

Alianza - Panamá

UMECIT - Panamá

GRUPO D

Municipal - Guatemala

Motagua - Honduras

Cartaginés - Costa Rica

CD FAS - El Salvador

Verde FC - Belice

26 de mayo 2026, 18:28h ¡Así quedan los grupos!



CONCACAF / PL

26 de mayo 2026, 18:20h Distribución de equipos guatemaltecos



Xelajú va al grupo A. Antigua GFC va al grupo B. Deportivo Mixco va al grupo C y Municipal va al grupo D.

26 de mayo 2026, 18:15h ¡Inicia el sorteo!



Se definen los 4 grupos de 5 equipos cada uno para la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.

26 de mayo 2026, 18:05h Philippe moggio reconoce la participación de Xela



El secretario general de Concacaf destacó la participación del Club Xelajú MC en la edición 2025 y al portero Rubén Darío el cual fue nombrado como el mejor de la edición.

26 de mayo 2026, 18:00h ¡Comienza el sorteo!

26 de mayo 2026, 17:35h Distribución de Bombos

Bombo 1 : LD Alajuelense, CS Herediano, Club Olimpia y CSD Municipal

Bombo 2: Saprissa, Plaza Amador, Antigua GFC y FC Motagua

Bombo 3: Xelajú MC, CS Cartaginés, CD Marathón y Deportivo Mixco

Bombo 4: Alianza FC, LA Firpo, Real Estelí y Deportivo FAS

Bombo 5: Diriangén FC, Alianza FC, Umecit FC y Verdes FC