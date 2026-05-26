“Lo veía imposible y lo viví”: Estuardo Chang cuenta cómo vivió la final del Clausura 2026 con Xelajú

Estuardo Chang vive una historia que pocos futbolistas pueden contar. El joven guardameta de 20 años pasó de asistir al Mario Camposeco para ver a sus hermanos en las fuerzas básicas de Xelajú MC a convertirse en el portero titular del equipo en la gran final del Clausura 2026 ante Municipal. “Desde pequeño que venía y veía a mis hermanos en fuerzas básicas, sabía que algún día yo quería estar ahí”, confesó el arquero quetzalteco.

El ascenso de Chang dentro del club quetzalteco fue rápido desde sus primeros pasos en la institución. El portero recordó que comenzó en la categoría especial y que apenas un día después de debutar fue llamado para entrenar con el plantel mayor. “Fue algo muy lindo porque el primer día que juguué con la especial, al siguiente día ya me subieron a entrenar con la mayor”, relató el joven futbolista.

Chang también destacó la importancia que tuvieron varios porteros experimentados en su formación profesional. Durante su crecimiento en Xelajú compartió entrenamientos y aprendizajes con nombres como José "Chepo" Calderón, Rubén Darío Silva y Nery Lobos, quienes influyeron en su desarrollo dentro y fuera de la cancha.

“De ellos he aprendido mucho, siempre me han sumado y me han enseñado mucho”, afirmó Chang. Sus palabras reflejan el proceso de crecimiento de un arquero que, con apenas 20 años, ya defendió el arco superchivo en una de las finales más importantes de la historia reciente del club quetzalteco.

Un sueño cumplido pese al resultado

La final ante Municipal no terminó con el título que Xelajú MC y su afición soñaban, pero para Estuardo Chang significó el cumplimiento de una meta personal que años atrás parecía imposible. El joven arquero quetzalteco pasó de observar partidos desde las gradas del Mario Camposeco a convertirse en el guardameta titular del equipo en la serie más importante de la temporada.

“Estoy muy agradecido con Dios, la verdad que al principio del torneo lo veía imposible disputar una final”, confesó Chang tras el partido. A sus 20 años, el portero se convirtió en una de las grandes revelaciones del Clausura 2026 y en uno de los futbolistas más queridos por la afición superchiva durante la campaña.

“Solo me disfruté mucho estos momentos, hay muchas personas que nunca logran vivir esto”, agregó el guardameta, quien pese a la derrota valoró la experiencia de disputar una final nacional. Chang aseguró que intentó dar lo mejor de sí en cada partido y dejó abierta la ilusión de volver a pelear por el título con Xelajú en el futuro.