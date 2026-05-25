“Van a venir muchos más”: Mario Acevedo tras conquistar el título 33 de Municipal

Mario Acevedo llegó al final del Clausura 2026 con la satisfacción de quien sabe que hizo las cosas bien. El técnico nicaragüense celebró con emoción el título 33 de Municipal tras vencer a Xelajú MC en la gran final y no tardó en dedicárselo a la afición escarlata. “Contento después de alcanzar el objetivo, fue un trabajo fuerte, hicimos todos los méritos necesarios para estar acá, disfrutar con la afición. Se nos escapó en el Apertura y sabíamos que este era el nuestro”, afirmó el estratega quien también agradeció el respaldo del plantel y la directiva a lo largo de toda la temporada.

Acevedo también lanzó un mensaje ambicioso de cara al futuro del club. “Es un título importante para el club, sabemos lo que representa por eso se pudo ver la alegría de la gente. Espero que lo disfruten, es por ellos este triunfo y que van a venir muchos más”, señaló el técnico en unas declaraciones que reflejan la mentalidad ganadora que ha caracterizado a Municipal a lo largo de toda la temporada. Con este título Acevedo se convierte en el primer técnico nicaragüense en ganar un campeonato con los Rojos y coloca a Municipal como el club más ganador del fútbol guatemalteco con 33 coronas.

El logro tiene además un contexto histórico especial para Acevedo. El técnico ya conocía el sabor del título en Guatemala ya que el 23 de mayo de 2021 conquistó su primer campeonato dirigiendo a Santa Lucía Cotzumalguapa al vencer a Comunicaciones en una dramática final que se cerró con un global de 6-5 gracias a dos goles agónicos en el tiempo añadido. Aquel logro con el equipo luciano fue histórico para un club departamental que nunca antes había ganado la Liga Nacional y que bajo la dirección de Acevedo y Dwight Pezzarossi llegó a disputar competencias internacionales representando a Guatemala en la Liga Concacaf.

Cinco años después, de nuevo campeón

Cinco años después de aquel título histórico con Santa Lucía Acevedo volvió a salir campeón del fútbol guatemalteco pero esta vez con el club más grande del país. En dupla nuevamente con Dwight Pezzarossi en el banquillo el técnico nicaragüense le ganó el pulso a Roberto Hernández y llevó a Municipal a lo más alto del fútbol guatemalteco en una temporada en la que los Rojos fueron el equipo más regular desde la primera jornada con 86 puntos en la tabla acumulada.

La victoria también cierra una deuda pendiente para Acevedo y sus jugadores que habían caído en las dos finales anteriores ante Antigua GFC en el Clausura y Apertura 2025. La tercera fue la vencida y el técnico lo celebró con la convicción de quien sabe que el trabajo realizado a lo largo de toda la temporada mereció la recompensa más grande del fútbol guatemalteco.