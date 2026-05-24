“Lo único que me pidió fue la copa”: José Morales dedicó el gol del título a su mamá que estaba en cirugía

José Morales anotó uno de los goles más importantes de su carrera con Municipal, pero detrás de esa anotación existe una historia aún más especial. El mediocampista escarlata reveló que mientras disputaba la final ante Xelajú MC, su madre se encontraba en una cirugía. Antes del partido, ella solo le hizo una petición: traer la copa a casa.

“Mientras estaba jugando la final mi mamá estaba en una cirugía y lo único que me pidió fue la copa”, confesó Morales tras el encuentro. Sus palabras emocionaron a la afición roja y le dieron un significado mucho más humano al tanto que terminó de firmar el título 33 de Municipal en el Mario Camposeco.

El conocido “Caballo” ingresó desde el banquillo en la segunda mitad y apareció al minuto 57 para marcar el 2-1 definitivo ante Xelajú MC. Su gol selló el campeonato del Clausura 2026 y convirtió a los Escarlatas en el club más ganador en la historia del fútbol guatemalteco.

Más allá de lo deportivo, el tanto quedó marcado por la historia personal que lo acompañó. Morales no solo le dio a Municipal una corona histórica, sino que también cumplió el deseo más importante de su madre en uno de los momentos más especiales de su vida y de su carrera profesional.

La anotación quedará para siempre en la memoria de la afición escarlata. En una noche histórica para Municipal, José Morales se convirtió en el anotador del gol definitivo y en el protagonista de una de las historias más emotivas que dejó la noche de la final del torneo Clausura 2026.