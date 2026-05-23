¡Llegó la 33! Municipal vence 2-1 a Xelajú y se corona campeón del Clausura 2026

La tercera fue la vencida para Municipal. Tras perder las finales del Clausura y Apertura 2025 ante Antigua GFC, los Rojos de Mario Acevedo conquistaron el título 33 de su historia al vencer 2-1 a Xelajú MC en el Mario Camposeco. Con un global de 6-2, los Escarlatas se coronaron campeones y superaron a Comunicaciones como el club más ganador del fútbol guatemalteco.

Xelajú arrancó mejor el encuentro y encontró el 1-0 al minuto 14 gracias a Manuel Romero, quien aprovechó un tiro libre para encender la ilusión superchiva. Los superchivos dominaron gran parte del primer tiempo e incluso estuvieron cerca del segundo, pero Braulio Linares salvó a Municipal sobre la línea en una de las jugadas más claras del partido.

Cuando mejor jugaba Xelajú, llegó el golpe que cambió la final. Al minuto 45, Manuel Romero marcó en propia puerta tras intentar despejar un tiro libre de Cristian Hernández y decretó el 1-1 antes del descanso. El autogol afectó anímicamente a los locales y le dio confianza a Municipal para el complemento.

Byron Baiza / PL

En la segunda mitad, Municipal tomó el control y sentenció la serie al minuto 57 con un gol de José Alfredo Morales para el 2-1 definitivo. Xelajú intentó reaccionar con variantes ofensivas, pero nunca encontró espacios ante una sólida defensa roja. Así, los Escarlatas celebraron una corona histórica en Quetzaltenango.

"Llegó la 33"

Con este campeonato, Municipal alcanzó las 33 coronas de Liga Nacional y 21 en torneos cortos, convirtiéndose oficialmente en el club más ganador del fútbol guatemalteco por encima de Comunicaciones que cuneta con 32. Los Escarlatas vuelven a la cima tras una campaña marcada por la regularidad y el protagonismo desde las primeras jornadas.

Mario Acevedo también escribió su nombre en la historia roja al unirse a la lista de entrenadores campeones con Municipal. El técnico logró consolidar un equipo sólido y efectivo que respondió en los momentos decisivos del torneo y terminó levantando el ansiado título 33 en su segunda final consecutiva disputada.

La histórica corona llegó en el estadio Mario Camposeco, una de las canchas más complicadas del país y ante una afición superchiva que apoyó hasta el último minuto. La noche de la final del Clausura 2026 quedará marcada como una de las más eufóricas en la historia reciente del fútbol guatemalteco.