EN VIVO | Xelajú MC vs. Municipal: sigue el minuto a minuto de la final del Clausura 2026

Xelajú MC y Municipal definen esta noche al campeón del Clausura 2026 en el Estadio Mario Camposeco, en una final que promete emociones fuertes en Quetzaltenango. Los Superchivos llegan obligados a remontar el contundente 4-1 sufrido en el partido de ida para conquistar el título.

El equipo quetzalteco necesita una victoria por cuatro goles para coronarse campeón de manera directa o por tres tantos para forzar la prórroga. La misión luce complicada, pero en Xela todavía creen en una remontada histórica frente a su afición.

Municipal, por su parte, llega con la ventaja y la tranquilidad de tener el título muy cerca. Los Rojos solo deben evitar una derrota por cuatro goles para levantar su corona número 33 y convertirse en el club más ganador en la historia del fútbol guatemalteco.

La serie también revive una rivalidad histórica entre ambos equipos, que ya se enfrentaron en las finales del Clausura 2010 y 2012 con un título para cada uno. El árbitro Mario Escobar Toca será el encargado de dirigir uno de los partidos más esperados del año en Guatemala.

Sigue el minuto a minuto de este la gran final a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

23 de mayo 2026, 18: 25h Lluvia en Quetzaltenango

La afición superchiva se hace presente en el Mario Camposeco a pesar de la lluvia y el resultado adverso del partido de ida, alentando a Xelajú MC de cara a la gran final ante Municipal

Byron Baiza / PL

23 de mayo 2026, 18:03h Llegada de Municipal



El equipo escarlata llega al estadio Mario Camposeco para el partido de la gran final del torneo Clausura.

23 de mayo 2026, 17:55h Así el ambiente a las afueras de Quetzaltenango



23 de mayo 2026, 17:30h Afición superchiva llega al estadio

Byron Baiza / PL

23 de mayo 2026, 17:15h Estadio Mario Camposeco empieza a llenarse

