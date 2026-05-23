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Fútbol Nacional
EN VIVO | Xelajú MC vs. Municipal: sigue el minuto a minuto de la final del Clausura 2026
Los Superchivos reciben a los Rojos este sábado 23 de mayo a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco, en el partido que definirá al campeón del futbol guatemalteco.
Los Superchivos reciben a los Rojos este sábado 23 de mayo a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco, en el partido que definirá al campeón del futbol guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).
Xelajú MC y Municipal definen esta noche al campeón del Clausura 2026 en el Estadio Mario Camposeco, en una final que promete emociones fuertes en Quetzaltenango. Los Superchivos llegan obligados a remontar el contundente 4-1 sufrido en el partido de ida para conquistar el título.
El equipo quetzalteco necesita una victoria por cuatro goles para coronarse campeón de manera directa o por tres tantos para forzar la prórroga. La misión luce complicada, pero en Xela todavía creen en una remontada histórica frente a su afición.
Municipal, por su parte, llega con la ventaja y la tranquilidad de tener el título muy cerca. Los Rojos solo deben evitar una derrota por cuatro goles para levantar su corona número 33 y convertirse en el club más ganador en la historia del fútbol guatemalteco.
La serie también revive una rivalidad histórica entre ambos equipos, que ya se enfrentaron en las finales del Clausura 2010 y 2012 con un título para cada uno. El árbitro Mario Escobar Toca será el encargado de dirigir uno de los partidos más esperados del año en Guatemala.
Sigue el minuto a minuto de este la gran final a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:
Lluvia en Quetzaltenango
La afición superchiva se hace presente en el Mario Camposeco a pesar de la lluvia y el resultado adverso del partido de ida, alentando a Xelajú MC de cara a la gran final ante Municipal
Llegada de Municipal
El equipo escarlata llega al estadio Mario Camposeco para el partido de la gran final del torneo Clausura.