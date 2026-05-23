“Son esos días que uno no quiere vivir”: Jorge Aparicio habla sobre su expulsión en la final

Jorge Aparicio rompió el silencio tras la expulsión que sufrió en la final de ida ante Municipal y reconoció que vive una de las semanas más duras de su carrera. “Son esos días que uno como futbolista no quiere tener”, afirmó el capitán de Xelajú MC, quien lamentó haber dejado al equipo con diez jugadores en el partido de ida.

El mediocampista explicó que sí recordó que tenía amarilla antes de cometer la falta sobre Rudy Muñoz, pero decidió barrerse porque consideró que podía nacer una jugada de peligro. “Si no lo frenaba posiblemente sería una oportunidad de gol para ellos”, declaró Aparicio sobre la acción que le costó la expulsión.

Tras la salida del capitán altense, Municipal aprovechó la superioridad numérica y marcó tres goles consecutivos para cerrar la final de ida con un contundente 4-1 en El Trébol. Cristian Hernández, Alejandro Cabeza y Pedro Altán sellaron la ventaja escarlata rumbo a la vuelta.

Pese al duro golpe y a perderse el partido decisivo en el Mario Camposeco, Aparicio aseguró que el grupo mantiene la confianza de cara al duelo definitivo. “Como líder le damos vuelta a la página y espero que el semblante en el camerino sea de positivismo”, expresó el futbolista superchivo.

La clave para la remontada según Aparicio

Jorge Aparicio aseguró que la paciencia será fundamental para que Xelajú MC pueda buscar la remontada este sábado en el estadio Mario Camposeco. El capitán superchivo considera que el equipo no debe desesperarse pese al marcador adverso de 4-1 ante Municipal.

“El entorno se acostumbró a apoyar hasta los últimos segundos”, afirmó el mediocampista, recordando las recientes remontadas frente a Antigua GFC y Cobán Imperial. Además, destacó que mantener la concentración y mover la pelota con tranquilidad será vital para encontrar el primer gol.

Ante la ausencia de Aparicio por suspensión, el técnico Roberto Hernández deberá elegir a su reemplazo en el mediocampo. Maynor de León y Harim Quezada aparecen como las principales opciones para el duelo decisivo que será dirigido por Mario Escobar Toca.