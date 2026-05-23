Jaime Penedo cree en el título de Municipal: “Estoy seguro que darán todo por la 33”

Jaime Penedo no se olvidó mostrar su apoyo a Municipal. El exguardameta panameño, quien conquistó cuatro títulos con los Rojos entre 2008 y 2011, envió un mensaje de apoyo al equipo de Mario Acevedo antes de la final de vuelta del Clausura 2026 ante Xelajú MC. “Quiero mandarle un abrazo inmenso a toda esa afición roja”, expresó desde Panamá.

El exportero escarlata también mostró confianza en el plantel rojo de cara al partido decisivo en Quetzaltenango. “Estoy seguro que darán todo por levantar esa 33”, afirmó Penedo, en referencia al posible título que convertiría a Municipal en el club más ganador del futbol guatemalteco.

Municipal llegará al Mario Camposeco con ventaja de 4-1 en la serie tras imponerse en el partido de ida disputado en El Trébol. Los Rojos necesitan evitar la remontada de Xelajú para conquistar el campeonato y romper la racha de finales perdidas ante Antigua GFC en 2025.

Penedo sabe lo que significa disputar finales con Municipal. Durante su paso por Guatemala levantó los títulos del Clausura 2008, Apertura 2009, Clausura 2010 y Apertura 2011, convirtiéndose en uno de los extranjeros más recordados por la afición escarlata.

Municipal va por la 33

El mensaje de Jaime Penedo llegó en la previa de la final más importante de la temporada para Municipal. “Les mando un abrazo desde Panamá”, expresó el exportero, cuyas palabras rápidamente fueron compartidas por aficionados escarlatas que recordaron su exitoso paso por el club.

El arquero panameño dejó claro que el cariño por Municipal sigue intacto pese al paso de los años. Desde su país, Penedo mostró su respaldo al equipo rojo antes del duelo definitivo ante Xelajú MC en el Mario Camposeco.



El partido definitivo está programado para este sábado 23 de mayo a las 20 horas en el estadio Mario Camposeco, donde Municipal buscará levantar su título número 33, el 21 en torneos cortos, y convertirse en el club más ganador en la historia del futbol guatemalteco.