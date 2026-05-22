Alerta amarilla por la final entre Xelajú y Municipal: 300 agentes desplegados y tres anillos de seguridad

Quetzaltenango activó alerta amarilla municipal desde el 21 de mayo ante la expectativa que genera la final de vuelta del Clausura 2026 entre Xelajú MC y Municipal. El partido se disputará este sábado 23 de mayo a las 20 horas en el Estadio Mario Camposeco y movilizará a miles de aficionados en la ciudad quetzalteca.

Las autoridades municipales confirmaron que la medida busca garantizar la seguridad de jugadores, aficionados y vecinos durante una de las jornadas deportivas más importantes del año. La Municipalidad de Quetzaltenango aseguró que el operativo permitirá atender cualquier emergencia o incidente que pueda surgir antes, durante y después del encuentro, informó Rony Álvarez de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Quetzaltenango.

El dispositivo de seguridad incluirá a más de 300 agentes de la Policía Nacional Civil distribuidos en los ingresos al estadio y sectores aledaños. Además, participarán elementos del núcleo de reserva del distrito de Occidente, comisarías regionales y fuerzas especiales, junto con un grupo motorizado encargado de custodiar al plantel de Municipal.

Los Bomberos Voluntarios también reforzarán la cobertura de emergencia con al menos 20 elementos asignados al evento, incluyendo personal especializado dentro de la cancha. El despliegue supera el número habitual utilizado en finales nacionales y refleja la magnitud que tendrá la definición del campeonato en Quetzaltenango.

Vías cerradas

Mapa del cierre perimétral de las calles de Quetzaltenango previo al partido de la final entre Xelajú y Municipal. (Foto Prensa Libre).

Las autoridades confirmaron que las calles cercanas al Estadio Mario Camposeco permanecerán cerradas al tránsito vehicular durante la final entre Xelajú MC y Municipal. El cierre abarcará desde la 12 avenida hasta la 14 avenida A, incluyendo sectores de la Calle Rodolfo Robles y la 4ta calle de la zona 3 para reforzar el perímetro de seguridad.

La Municipalidad de Quetzaltenango también desplegará al menos 80 personas para apoyar en el control vehicular y coordinar la movilidad en distintos puntos de la ciudad. Además, se prevé la instalación de pantallas gigantes para que los aficionados que no consigan ingresar al estadio puedan seguir el partido.

Las autoridades anticiparon que, en caso de un triunfo de Xelajú, miles de aficionados podrían concentrarse en el Parque Centroamérica para celebrar el campeonato. “Se prevé una victoria para el equipo de Xelajú y por lo tanto una celebración en el parque Centroamérica”, señalaron, al confirmar la activación de un plan institucional especial de respuesta y seguridad.