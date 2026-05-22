Municipal y Xelajú llegan a la final del Clausura 2026 con ataque repartido: estos son sus goleadores

Quetzaltenango se prepara para una noche de alto voltaje. Mañana, en el estadio Mario Camposeco, Xelajú MC y Municipal definirán al campeón del Torneo Clausura 2026, en el partido de vuelta de la final del futbol nacional. Los escarlatas llegan con una buena ventaja tras el partido de ida, pero si algo caracteriza una final en el Camposeco es que nada se regala: todo se pelea y un gol puede cambiarlo todo en un instante.

La eliminatoria favorece a Municipal, que llegará a la ciudad altense con amplia ventaja, luego de su contundente actuación en el partido de ida. Aquella noche, el cuadro escarlata ganó 4-1, con anotaciones de Cristian Hernández, Jefry Bantes, Pedro Altán y Alejandro Cabeza. El resultado le permite afrontar la vuelta con mayor tranquilidad, administrar los tiempos y manejar la presión que recaerá sobre el equipo local.

Para Xelajú, el margen de error es nulo. El equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández está obligado a atacar desde el silbatazo inicial, porque necesita ganar por tres goles de diferencia para llevar la serie a la prórroga o imponerse por cuatro para coronarse campeón en el tiempo reglamentario. En una final, el reloj también pesa y cada minuto sin anotar aumenta la tensión; sin embargo, cada gol local puede transformar el ambiente y modificar el rumbo del partido.

Municipal, dirigido por Mario Acevedo, llega con una misión clara: proteger la ventaja sin renunciar a su propuesta ofensiva. Con el 4-1 a favor, los escarlatas no están obligados a arriesgar, pero tampoco pueden relajarse, porque un gol tempranero de Xelajú cambiaría por completo el panorama. La final promete convertirse en una batalla táctica: cuándo presionar, cuándo pausar y cuándo enfriar el ritmo del juego.

Más allá de la disputa por el título, el encuentro tiene un peso histórico. Xelajú busca su octava corona, un logro que reforzaría su presencia entre los clubes más importantes del país. Municipal, por su parte, persigue la 33, cifra que lo convertiría en el máximo ganador del futbol guatemalteco. Dos aspiraciones enormes chocarán en un escenario que suele convertirse en una caldera durante las finales.

GOLEO REPARTIDO TANTO PARA CHIVOS COMO ESCARLATAS

No es casualidad que ambos equipos hayan llegado a esta instancia. Xelajú terminó como líder de la fase regular y Municipal fue segundo. Además, ambos sostuvieron números que los colocaron entre los conjuntos más sólidos del campeonato. Otro aspecto que añade atractivo a la serie es la distribución del gol, ya que ninguno depende de un solo futbolista para marcar diferencias.

En Xelajú, las estadísticas respaldan esa idea. El conjunto altense suma 43 goles en el torneo: 35 en la fase regular y ocho en la liguilla. Antonio de Jesús López, Harim Quezada y Steven Cárdenas comparten el liderato goleador del club, con seis anotaciones cada uno, mientras que el panameño Yair Jaén ha contribuido con cuatro tantos. El equipo quetzalteco necesitará efectividad y serenidad frente al arco para concretar la remontada.

Municipal también llega con cifras contundentes. Los escarlatas acumulan 46 goles en el campeonato: 32 en la fase regular y 14 en la liguilla. José Carlos Martínez es el máximo anotador del equipo, con seis tantos; sin embargo, no estará en la gran final, ya que se encuentra lesionado desde hace varias jornadas.

Detrás aparecen Cristian Hernández, Jefry Bantes y Pedro Altán, todos con cuatro goles. Esa variedad ofensiva representa una de las principales fortalezas rojas para afrontar la final, en busca de ampliar su producción goleadora y conquistar el título.

Con todo listo, el estadio Mario Camposeco espera el desenlace. La afición local impulsará a Xelajú en busca de una remontada histórica, mientras Municipal intentará administrar la ventaja con inteligencia para evitar sorpresas.

El conjunto escarlata espera volver a celebrar en ese escenario, como sucedió hace 16 años, y llevar la copa 33 a sus vitrinas. Hay una copa en juego, hay historia de por medio y el futbol nacional conocerá mañana a su nuevo campeón en una final que promete goles de ambos equipos.