Municipal vs Xelajú: Gonzalo Romero y Julio Estacuy reviven históricas finales y analizan la vuelta

La final del Torneo Clausura entre Municipal y Xelajú MC vuelve a remover recuerdos imborrables para dos futbolistas que conocen como pocos el peso histórico de esta rivalidad.

El 4-1 conseguido por los rojos en la ida los tiene a las puertas de un nuevo título, pero el cierre en el estadio Mario Camposeco abre la posibilidad de otra noche cargada de drama, en un escenario en el cual los superchivos ya han escrito remontadas memorables.

Gonzalo Romero y Julio Estacuy, referentes de ambas instituciones y campeones en finales disputadas entre estos mismos clubes, repasaron sus experiencias y hacen un análisis profundo de lo que puede ocurrir en el desenlace.

Para Gonzalo Romero, histórico mediocampista y campeón en el Clausura 2010, las similitudes con aquella serie son inevitables. Municipal también golpeó primero y llegó a Quetzaltenango con ventaja, en una llave donde terminó mostrando jerarquía para liquidar el campeonato (7-1).

“Hay muchas similitudes porque Xelajú venía muy bien y también tenía la ventaja de cerrar en casa. Nosotros logramos una diferencia importante y después supimos ampliarla allá. Hoy, Municipal vuelve a tener un escenario parecido, y aunque nada está definido, sí tiene un porcentaje alto de quedarse con el título”, afirmó.

Romero admitió que ni siquiera el aficionado rojo más optimista imaginaba una ventaja tan amplia.

“La verdad es que nadie esperaba un marcador así. Municipal había dado señales de contundencia contra Mixco, pero repetir eso contra Xelajú era difícil de imaginar. La expulsión terminó siendo determinante porque el gol cayó muy rápido, y eso no le permitió a Xelajú reacomodarse tácticamente”, dijo.

Para Chalo Romero, la principal virtud del cuadro rojo está en haber encontrado variantes ofensivas en el momento más importante del torneo.

“Durante gran parte del campeonato se criticó a los delanteros porque faltaba gol, pero la realidad es que no se generaban opciones claras. Ahora aparecen los laterales, los volantes ofensivos, hay distintas maneras de llegar al arco, y eso hace al equipo mucho más completo”, comentó.

Sin embargo, insistió en que la llave se definirá desde la experiencia defensiva. “La clave será mantener el cero. Municipal tiene jugadores con mucha jerarquía atrás, futbolistas que saben entender estos partidos y manejar los tiempos. También será fundamental terminar con 11 jugadores, no caer en provocaciones ni salirse del libreto”, afirmó.

También destacó el aprendizaje del plantel tras finales recientes. “Ante Antigua y otras series anteriores quizás faltó agresividad para liquidar. Hoy el equipo aprendió que cuando el rival está herido hay que aprovecharlo. Eso se vio contra Mixco y también en esta final”, indicó Romero.

Además resaltó que jugar en el estadio Mario Camposeco es especial por cómo lo vive su afición, y aseguró que será un ambiente categórico.

“Es uno de los escenarios más especiales del país. Jugar ahí siempre será un privilegio. La afición empuja muchísimo, pero si Municipal sabe manejar los primeros minutos y el tiempo empieza a correr, esa misma presión puede trasladarse al equipo local”, advirtió.

Voz de un líder

En la otra acera aparece Julio Estacuy, protagonista de una de las páginas más gloriosas de Xelajú: la remontada del Clausura 2012, cuando los altenses revirtieron la serie y levantaron el título en los penaltis.

“Son recuerdos que uno jamás olvida. Perdimos la ida y en la vuelta incluso empezamos abajo, pero nunca dejamos de creer. Ese convencimiento fue la clave para lograr algo histórico”, recordó.

Estacuy aseguró que aquella hazaña nació del liderazgo interno y de una confianza colectiva inquebrantable. “Teníamos jugadores de mucha experiencia, un grupo unido y un entrenador como Hernán Medford que nos transmitía seguridad. Eso fue clave para creer hasta el final”, refirió.

Para el exmediocampista, la actual plantilla superchiva tiene herramientas para pelear la remontada.

“Xelajú tiene buenos jugadores y una afición que siempre responde. Cuando estás en una final ya no hay mañana; hay que dejar absolutamente todo”, reconoció.

Su análisis apunta al orden táctico como factor decisivo para poder revertir la situación.

“Municipal seguramente va a esperar y aprovechar espacios. Xelajú tiene que salir a proponer, pero sin desesperarse ni desordenarse. La serenidad será fundamental”, aconsejó.

Finalmente, envió un mensaje directo al plantel altense: “Que dejen todo en la cancha. Todo Xelajú estará con ellos. No hay mañana, y este es el momento para escribir otra página histórica en el Mario Camposeco”.