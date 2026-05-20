Así es la nueva copa que levantará el campeón del Clausura 2026 del futbol guatemalteco

El Torneo Clausura 2026 tendrá un nuevo monarca. Municipal y Xelajú MC disputarán este sábado, en el estadio Mario Camposeco, la final que definirá al primer equipo en levantar la nueva Copa Bienestar.

La copa fue presentada oficialmente por la Liga Nacional y su diseño estuvo a cargo de José Juan Marmolejo, escultor mexicano reconocido por elaborar trofeos de la Liga MX y otras competiciones de la región.

La pieza descansa sobre una base de mármol con los escudos de los 12 clubes de la máxima categoría. Además, fue fabricada en latón, con componentes de plata y un laminado de oro de 21 quilates.

Entre sus principales detalles destaca un quetzal dorado en la parte superior, como símbolo de libertad, orgullo y grandeza. También incorpora una figura circular que representa el balón y el isotipo oficial de la Liga Nacional.

Marmolejo explicó que el proceso de elaboración y pulido tomó varios meses debido a la complejidad de la pieza. “Es una pieza tan esperada para el pueblo guatemalteco. Había que entregarles una pieza de arte espectacular”, expresó.

Durante la presentación también fue mostrada la medalla de campeón, la cual fue entregada de manera simbólica al periodista deportivo Juan Meoño, en reconocimiento a sus más de 40 años de trayectoria en los medios de comunicación.

Como parte de la conmemoración de los 60 años de Bantrab, el campeón del Clausura 2026 conservará el trofeo original de manera permanente.

A partir de los próximos torneos, el club campeón levantará la copa original durante la premiación y posteriormente recibirá una réplica oficial para sus vitrinas.