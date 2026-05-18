Así quedan los bombos del sorteo de la Copa Centroamericana 2026: los equipos conocerán a sus rivales el 26 de mayo

A cinco días del sorteo oficial de la Copa Centroamericana Concacaf 2026, ya quedaron definidos los bombos para la fase de grupos del torneo. El evento se realizará el lunes 26 de mayo en Miami, a las 18 horas, y definirá los cuatro grupos de cinco equipos que competirán en el certamen regional.

Guatemala tendrá representación con cuatro clubes: Municipal, Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco. Municipal, Antigua y Xelajú quedaron ubicados en el Bombo 2, junto a Plaza Amador de Panamá, mientras que Mixco fue colocado en el Bombo 3 para su debut en la competencia internacional.

El Bombo 1 reúne a los equipos de mayor jerarquía de Centroamérica, con Alajuelense, Herediano y Saprissa de Costa Rica, además de Olimpia de Honduras. Estos clubes han dominado históricamente los torneos regionales organizados por Concacaf.

Los bombos 4 y 5 incluyen equipos de El Salvador, Panamá, Nicaragua y Belice, entre ellos Luis Ángel Firpo, FAS, Diriangén FC, UMECIT FC y Verdes FC. La fase de grupos de la Copa Centroamericana arrancará entre el 28 y 30 de julio.

Los cinco bombos del sorteo

Bombo 1:

Alajuelense (Costa Rica)

Herediano (Costa Rica)

Olimpia (Honduras)

Saprissa (Costa Rica)

Bombo 2:

Municipal (Guatemala)

Plaza Amador (Panamá)

Antigua GFC (Guatemala)

Xelajú MC (Guatemala)

Bombo 3:

Motagua (Honduras)

Cartaginés (Costa Rica)

Real España / Marathón (Honduras)

Mixco (Guatemala)

Bombo 4:

Alianza FC (Panamá)

Luis Ángel Firpo (El Salvador)

Real Estelí (Nicaragua)

FAS (El Salvador)

Bombo 5:

Diriangén FC (Nicaragua)

Alianza o Águila FC (El Salvador, por definirse)

UMECIT FC (Panamá)

Verdes FC (Belice)

El campeón de la Copa Centroamericana 2026 clasificará directamente a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027. Guatemala buscará mejorar su historial en el torneo con cuatro representantes, liderados por Xelajú MC, finalista de la edición anterior ante Alajuelense.