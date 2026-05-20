Mario Escobar dirigirá la final de vuelta entre Xelajú MC y Municipal

Mario Escobar será el árbitro central de la final de vuelta entre Xelajú MC y Municipal, programada para este sábado 23 de mayo, a las 20 horas (8 de la noche) en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.

La designación fue confirmada por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala para el compromiso que definirá al campeón del Torneo Clausura 2026.

Escobar, uno de los árbitros guatemaltecos con mayor experiencia internacional, tendrá a su cargo un encuentro de alta exigencia, marcado por la ventaja obtenida por Municipal en el partido de ida.

El conjunto escarlata se impuso 4-1 en el estadio Manuel Felipe Carrera y llegará a Quetzaltenango con la posibilidad de conquistar el título número 33 de su historia.

Por su parte, Xelajú MC buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para intentar revertir la serie y alcanzar la octava luna en su palmarés.

Escobar será asistido por Luis Ventura y Juan Daniel Tipaz, mientras el cuarto árbitro será Armando Reyna.

El encuentro se disputará en un estadio Mario Camposeco que se perfila para presentar un lleno total, en una final que mantendrá la atención del futbol guatemalteco.

Mario Escobar estará acompañado por su respectiva cuarteta arbitral, encargada de dirigir uno de los compromisos más importantes de la temporada.