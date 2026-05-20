Xelajú MC y sus finales épicas: los antecedentes que alimentan la ilusión ante Municipal

Si hay un equipo en el futbol guatemalteco que ha aprendido a sufrir antes de celebrar, ese es Xelajú MC. A lo largo de su historia, los superchivos han demostrado que las gestas más memorables nacen en medio de la adversidad, y esta vez no parece ser la excepción.

El panorama se ofrece cuesta arriba. La goleada de 4-1 sufrida en la ida frente a Municipal tiene a los rojos a un paso del título 33 y con la posibilidad de volver a coronarse en el estadio Mario Camposeco, tal como ocurrió en el Clausura 2010. El golpe fue duro y dejó la sensación de una montaña casi imposible de escalar.

Pero hablar de Xelajú en estas circunstancias es hablar de un equipo que sabe renacer. Cuando parece herido de muerte, resurge con la fuerza de un ave fénix. Le sobran orgullo, carácter y determinación. Ya lo ha hecho antes, cuando muchos lo dieron por vencido y terminó levantando el cetro.

La primera gran remontada llegó en el Clausura 2007. Deportivo Marquense había ganado la ida 1-0, con gol de Derick Hulse, y parecía tener medio título asegurado. Sin embargo, en la vuelta, el equipo dirigido por Carlos Daniel Jurado convirtió la Marquesa de la Ensenada en su fortaleza. Un triplete inolvidable de Johny Cubero y un tanto de Israel Silva sellaron el 4-1 que le dio a Xela su cuarta corona.

Cinco años después, en el Clausura 2012, con el tico Hernán Medford al frente, el desafío era aún mayor: Municipal había ganado 1-0 con diana de Eliseo Quintanilla. Pero el Mario Camposeco explotó con los tantos de Israel Silva y Wilber Caal. Aunque Manuel de León llevó la serie a los penales, apareció Fernando Patterson con una actuación monumental, para sellar la victoria 3-1 desde los 11 pasos y regalar la sexta luna.

Doblete de Amarini

La historia se repitió en el Clausura 2023. En su primera final como técnico, Amarini Villatoro perseguía el título que prometió desde su llegada. Antigua GFC fue su rival, y había pegado primero con un 2-0 en el Pensativo, gracias a Cristian Hernández y Carlos Mejía. Todo parecía definido. Pero, en Quetzaltenango, Óscar Raí Villa y un doblete de Frank de León construyeron una noche épica para el 3-0 que devolvió la gloria.

La más reciente fue en el Apertura 2024 contra Cobán Imperial. Luego de caer 2-0 en la ida con doblete de Óscar Mejía, los cobaneros soñaban con celebrar. Pero nadie debe festejar antes de tiempo cuando visita Xela. Eduardo Soto —autogol—, Kevin Ruiz y Harim Quezada firmaron el 3-0, en tiempos extras, que entregó la séptima luna.

Hoy, la historia vuelve a poner a Xelajú contra la pared, pero también le recuerda que remontar es parte de su esencia. El Mario Camposeco volverá a llenarse, su afición jugará su propio partido y creerá hasta el último segundo, porque en Quetzaltenango aún nadie se atreve a dar por extinguida la esperanza de otra noche inolvidable.