Selección de Guatemala inicia entrenamientos para los amistosos de junio con diez convocados

La Selección Nacional de Guatemala inició esta semana sus entrenamientos de cara a la Fecha FIFA de junio bajo la dirección de Luis Fernando Tena en el Centro de Alto Rendimiento. El técnico mexicano convocó a diez jugadores para este primer microciclo de trabajo.

Antigua GFC es el club más representado en la nómina con seis futbolistas tras quedar eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026. Entre las principales novedades destacan el joven legionario Arián Recinos, del UNH Wildcats de Estados Unidos, y William Jehú Fajardo, reciente fichaje de los coloniales exjugador de Mictlán.

La convocatoria también incluye a Kevin Ramírez de Deportivo Malacateco, Marcelo Hernández del Club Sport Cartaginés y José Carlos Pinto como único convocado de Comunicaciones FC. Los jugadores de Municipal y Xelajú MC se incorporarán hasta el 24 de mayo, una vez finalice la serie por el título del Clausura 2026.

La Bicolor enfrentará a República Checa el 4 de junio y Ecuador el 7, todos los partidos en territorio estadounidense. Guatemala buscará sumar su primera victoria del año tras las derrotas sufridas ante Canadá y Argelia en sus amistosos anteriores.

Antigua GFC es el club más representado en la nómina con seis futbolistas tras quedar eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

Los diez convocados para el microciclo

José Agustín Ardón — Antigua GFC

José Mario Rosales — Antigua GFC

Óscar Santis — Antigua GFC

Óscar Castellanos — Antigua GFC

Luis Morán — Antigua GFC

William Jehú Fajardo — Antigua GFC

Kevin Ramírez — Deportivo Malacateco

Marcelo Hernández — Club Sport Cartaginés

Arián Recinos — UNH Wildcats

José Carlos Pinto — Comunicaciones FC

Los jugadores de Municipal y Xelajú MC que sean convocados se incorporarán al grupo una vez finalice la final del Clausura 2026 el sábado 23 de mayo, mientras que los futbolistas legionarios también estarán disponibles próximamente para sumarse a la preparación de la Bicolor de cara a la importante Fecha FIFA de junio en Estados Unidos.