“Todos soñamos con estar acá”: William Fajardo sobre su convocatoria a la Selección de Guatemala

William Jehú Fajardo no ocultó su emoción al hablar de su reciente convocatoria a la Selección Nacional de Guatemala. El delantero, reciente fichaje de Antigua GFC, fue incluido por Luis Fernando Tena en el grupo de jugadores que iniciaron esta semana los trabajos de preparación de la Bicolor para la Fecha FIFA de junio. “Todos soñamos con estar acá, el camino no ha sido fácil”, afirmó el atacante.

Fajardo también contó cómo recibió la noticia de su llamado. “Me escribieron, me emocioné, estoy muy contento por mi llamado”, señaló el delantero, quien aseguró que la convocatoria es resultado del trabajo realizado durante el torneo con el conjunto de Mictlán, con el que se consolido como el goleador nacional del Clausura 2026. “Gracias a Dios pude hacer un buen torneo”, agregó.

El atacante reconoció que ahora su reto será mantener el nivel en Antigua GFC para seguir siendo tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Tena. “Espero poder estar bien en mi nuevo club para poder seguir estando en selección”, comentó.

Sobre sus objetivos con la Bicolor, Fajardo fue claro y ambicioso. “En lo personal quiero hacer goles y ayudar a construir el camino al siguiente Mundial”, afirmó el delantero, ilusionado con consolidarse en la selección guatemalteca.

La Bicolor se prepara para junio

La Selección Nacional de Guatemala ya inició su preparación para la Fecha FIFA de junio, donde enfrentará a República Checa el 4 de junio y Ecuador el 7, todos los partidos en territorio estadounidense. El microciclo arrancó con diez jugadores, seis de ellos pertenecientes a Antigua GFC.

Los futbolistas de Municipal y Xelajú que sean convocados, al igual que los legionarios se integrarán hasta la última semana de mayo, una vez finalice la serie por el título del Clausura 2026. La Bicolor afrontará esta Fecha FIFA con la necesidad de conseguir su primera victoria del año tras caer ante Canadá y Argelia en sus compromisos anteriores.