Cristiano Ronaldo rumbo a su sexto Mundial: récords, goles y una última oportunidad por el título

Cristiano Ronaldo volverá a estar en una Copa del Mundo. El técnico de Portugal, Roberto Martínez, confirmó la convocatoria del delantero para el Mundial 2026, torneo en el que CR7 disputará su sexta Copa del Mundo a los 41 años. Desde Alemania 2006, el portugués no se ha perdido ninguna edición mundialista.

Con ello, Ronaldo se convertirá en uno de los pocos futbolistas en la historia en jugar seis Mundiales, un récord igualará con Lionel Messi que también entró en la lista definitiva de la Selección de Argentina anunciada por Lionel Scaloni.

En cinco Copas del Mundo, el portugués disputó 22 partidos y marcó 8 goles, además de convertirse en el único jugador en anotar en cinco ediciones consecutivas del torneo. Su mejor actuación fue en Rusia 2018, donde firmó cuatro tantos, incluido un histórico triplete ante España.

Ronaldo también llegará al Mundial 2026 como el máximo goleador histórico de selecciones con 143 goles en 226 partidos internacionales. Además, el torneo podría acercarlo a la barrera de los 1,000 goles en su carrera profesional.

Sus números en los Mundiales

Resumen estadístico (2006-2022):

Mundiales disputados: 5

Partidos jugados: 22

Goles anotados: 8

Asistencias: 2

Mejor resultado: Cuarto lugar en Alemania 2006

Goles por edición:

Alemania 2006 — 1 gol (21 años)

Sudáfrica 2010 — 1 gol (25 años)

Brasil 2014 — 1 gol (29 años)

Rusia 2018 — 4 goles (33 años)

Qatar 2022 — 1 gol (37 años)

Estados Unidos, México y Canadá 2026 — Por escribirse (41 años)

2026: un último baile por el título

Portugal llegará al Mundial 2026 como uno de los candidatos al título, liderado por Cristiano Ronaldo y una generación encabezada por Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rúben Dias. Los lusos compartirán el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo, donde parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda.