Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo rumbo a su sexto Mundial: récords, goles y una última oportunidad por el título
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial y se convertirá en uno de los pocos futbolistas en la historia en jugar seis ediciones de la Copa del Mundo.
A sus 41 años, Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial en la edición 2026. (Foto Prensa Libre: AFP/HEMEROTECA PL/EFE).
Cristiano Ronaldo volverá a estar en una Copa del Mundo. El técnico de Portugal, Roberto Martínez, confirmó la convocatoria del delantero para el Mundial 2026, torneo en el que CR7 disputará su sexta Copa del Mundo a los 41 años. Desde Alemania 2006, el portugués no se ha perdido ninguna edición mundialista.
Con ello, Ronaldo se convertirá en uno de los pocos futbolistas en la historia en jugar seis Mundiales, un récord igualará con Lionel Messi que también entró en la lista definitiva de la Selección de Argentina anunciada por Lionel Scaloni.
En cinco Copas del Mundo, el portugués disputó 22 partidos y marcó 8 goles, además de convertirse en el único jugador en anotar en cinco ediciones consecutivas del torneo. Su mejor actuación fue en Rusia 2018, donde firmó cuatro tantos, incluido un histórico triplete ante España.
Ronaldo también llegará al Mundial 2026 como el máximo goleador histórico de selecciones con 143 goles en 226 partidos internacionales. Además, el torneo podría acercarlo a la barrera de los 1,000 goles en su carrera profesional.
Sus números en los Mundiales
Resumen estadístico (2006-2022):
- Mundiales disputados: 5
- Partidos jugados: 22
- Goles anotados: 8
- Asistencias: 2
- Mejor resultado: Cuarto lugar en Alemania 2006
Goles por edición:
- Alemania 2006 — 1 gol (21 años)
- Sudáfrica 2010 — 1 gol (25 años)
- Brasil 2014 — 1 gol (29 años)
- Rusia 2018 — 4 goles (33 años)
- Qatar 2022 — 1 gol (37 años)
- Estados Unidos, México y Canadá 2026 — Por escribirse (41 años)
Video: Todos los goles de Cristiano Ronaldo marcados en las cinco ediciones de la Copa del Mundo, aquí
2026: un último baile por el título
Portugal llegará al Mundial 2026 como uno de los candidatos al título, liderado por Cristiano Ronaldo y una generación encabezada por Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rúben Dias. Los lusos compartirán el Grupo K con Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo, donde parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda.