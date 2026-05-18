Gerardo Villa revive la herida de Guatemala y lanza dardo a Óscar Santis: “Nos costó US$2 millones”

Han pasado seis meses desde la dolorosa eliminación de la Selección Nacional de Guatemala rumbo al Mundial, pero la herida sigue abierta. Así lo dejó claro el presidente de CSD Municipal, Gerardo Villa, quien recordó con evidente molestia las consecuencias deportivas y económicas que dejó aquella derrota frente a Panamá.

El máximo dirigente escarlata aseguró que la eliminación no solo golpeó el orgullo nacional, sino también las finanzas del club rojo, que dejó de percibir una millonaria suma por la participación de sus futbolistas en la fase final de la eliminatoria.

“US$2 millones era lo que le hubiera representado a Municipal por los jugadores que estaban participando en la selección. Definitivamente nos dolió porque eso se iba a traducir en infraestructura”, destacó Villa.

Municipal fue el equipo que más futbolistas aportó durante la recta decisiva del proceso eliminatorio de la Selección Nacional de Guatemala, por lo que el impacto económico fue considerable para la institución escarlata.

El dardo directo a Santis

Pero las declaraciones del presidente rojo no quedaron únicamente en el aspecto financiero. Villa también repartió responsabilidades por la eliminación y, aunque evitó mencionar directamente a Óscar Santis, dejó claro que su crítica iba dirigida al delantero, recordando la clara oportunidad de gol que desperdició frente a Panamá.

“Lástima de un jugador que se jactaba que el Trébol era su patio; la tuvo para metérsela a Panamá y todavía lo estamos recordando todos los que estuvimos ahí por la incapacidad de poder realmente valía la pena hacer lo que en su patio se le diera”, lanzó Villa.

El dirigente hizo referencia a declaraciones previas del futbolista sobre su comodidad jugando en el estadio de Municipal, palabras que, según dejó entrever, terminaron jugando en su contra tras fallar en el momento más determinante.

“Estoy contando nada más una anécdota. Lo que pasa es que cuando uno se quiere burlar de algo a veces le rebota y esta le rebotó. Yo de hecho dije en su momento que a él se le daba muy fácil meter goles ahí, pero lamentablemente no se le dio”, sentenció.

Las palabras de Villa reavivan una polémica que parecía superada, pero que sigue generando eco entre la afición guatemalteca, especialmente por una jugada que muchos aún consideran el instante que cambió el destino de Guatemala en la eliminatoria.