Municipal sueña con el título 33, pero Xelajú ya sabe remontar finales

Municipal tomó una ventaja considerable en la final del torneo Clausura 2026, luego de golear 4-1 a Xelajú en el partido de ida. El resultado permite a los rojos mantener intacto el anhelo de celebrar el título 33 del balompié guatemalteco, lo que sería la guinda del pastel, ya que el cuadro escarlata cumple en mayo 90 años de historia.

Los rojos no desaprovecharon la oportunidad de golpear con contundencia en el estadio Manuel Felipe Carrera, luego de que Xelajú terminara con 10 jugadores por la expulsión de Jorge Aparicio al minuto 66.

Hasta ese momento, el marcador estaba empatado 1-1, pero el árbitro Wálter López decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla, lo que dejó diezmado al cuadro superchivo.

Diferencia de tres goles

Municipal llegará al partido de vuelta en el estadio Mario Camposeco, el sábado 23 de mayo, con una diferencia que podría ser determinante.

De mantenerse el resultado, los escarlatas tendrían la oportunidad de celebrar el título 33 del futbol guatemalteco y convertirse en el equipo con más campeonatos nacionales. Comunicaciones quedaría con 32 coronas.

Además, los rojos quieren sacarse la espina de haber perdido dos finales consecutivas, ambas contra Antigua GFC, que hasta hoy continúa como monarca.

Los rojos cayeron en el Apertura 2025 por un resultado global de 2-1, mientras que en el Clausura 2025 el marcador fue de 2-0 a favor del cuadro antigüeño.

Por la remontada

Los chivos están obligados a anotar tres goles si quieren emparejar la serie y mantenerse en la pelea por el título.

La tarea no pinta fácil para Xelajú; sin embargo, en finales anteriores han logrado la hazaña de remontar.

En las finales del Apertura 2024 y Clausura 2023 llegaron con resultados adversos de 2-0 ante Cobán Imperial y Antigua GFC, respectivamente, pero en ambos casos consiguieron revertir el marcador con globales de 3-2, que al final les permitieron celebrar en casa.

La última final de estos equipos

La más reciente final entre estos dos equipos ocurrió en el torneo Clausura 2012.

En esa ocasión Xelajú MC logró ganar el juego de vuelta por 2-1 y mandó el compromiso contra Municipal a tiempos extras, con el empate global 2-2.

En el tiempo suplementario el resultado no cambió y el título del Torneo Clausura 2012 tuvo que decidirse desde el punto penal.

En los penales, Xela se impuso 3-1 gracias a la efectividad de Wilber Caal, Sergio Morales y el portero costarricense Fernando Patterson, quien se convirtió en la gran figura de los superchivos al detener tres de los cuatro lanzamientos que le hicieron para alcanzar la quinta luna, que se sumó a los títulos ganados en 1962, 1980, 1996 y el 2007.

Los chivos ahora buscarán remontar y conseguir la octava luna.