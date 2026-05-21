Sin poder salir de Costa Rica, Derrickson Quirós se despide de Xelajú: “Me voy muy dolido”

Derrickson Quirós no volverá a jugar con Xelajú MC. El mediocampista costarricense confirmó en redes sociales que no logró resolver la situación personal que le impide salir de Costa Rica y regresar a Guatemala para reincorporarse al equipo. Su último partido con los superchivos fue el 5 de abril en la fase de grupos ante Malacateco en la que se impusieron 1-0.

El atacante viajó a Costa Rica el 7 de abril por motivos personales y tenía previsto volver días después, pero una situación familiar relacionada con una "antigua pareja" le impidió abandonar el país. Quirós rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que llevaba años sin contacto con esa persona.

En su mensaje de despedida, el futbolista lamentó no haber podido continuar con el club altense. “Lamentablemente no he podido resolver mi situación personal para salir de Costa Rica y reincorporarme al equipo como estaba previsto. Me voy muy dolido ya que tenía grandes deseos de seguir defendiendo estos colores”, expresó el delantero.

Quirós también confirmó que su salida del club ya está en proceso. “Mi representante ya está trabajando en un acuerdo de finiquito con el club, con la esperanza de vincularme próximamente a algún equipo del fútbol de Costa Rica y volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol”, señaló el atacante costarricense.

Una baja que pesó en la liguilla

La ausencia de Derrickson Quirós se convirtió en una de las bajas sensibles para Xelajú MC en la fase final del Clausura 2026. El delantero costarricense había marcado tres goles con el cuadro superchivo y era una de las variantes ofensivas utilizadas por el técnico Roberto Hernández antes de quedar imposibilitado de regresar a Guatemala.

Pese a la baja del atacante, Xelajú logró avanzar hasta la final del torneo y mantiene viva la ilusión del título. Los superchivos recibirán a Municipal el próximo sábado 23 de mayo en el estadio Mario Camposeco, donde buscarán remontar el 4-1 sufrido en el partido de ida para intentar conquistar un nuevo campeonato.

Con ello, el atacante costarricense pone fin a una etapa breve con Xelajú MC, marcada por problemas personales que le impidieron volver al país y continuar un torneo en el que el club quetzalteco aún sueña con levantar el título del Clausura 2026.