“Creo en la remontada”: Romario Da Silva envía mensaje de apoyo a Xelajú antes de la final

Romario Da Silva no se olvidó de Xelajú MC durante su recuperación en Honduras. El delantero brasileño, quien militó con los superchivos antes de fichar con Motagua, envió un mensaje de apoyo a la afición previo a la final de vuelta del Clausura 2026 contra Municipal en el estadio Mario Camposeco. “Creo en la remontada”, expresó.

El atacante se recupera luego de sufrir una grave lesión en un partido ante Olancho FC. Romario padeció una luxofractura y fractura expuesta de peroné en el tobillo izquierdo, una lesión que lo mantendrá varios meses fuera de las canchas tras ser operado recientemente.

Pese al proceso de recuperación, el brasileño siguió de cerca la actualidad de Xelajú MC y dedicó unas palabras al club quetzalteco, donde dejó una buena impresión entre los aficionados por su entrega y participación en la Copa Centroamericana y en el torneo guatemalteco.

Desde Honduras y aún hospitalizado, Romario Da Silva volvió a demostrar el cariño que mantiene por los colores azulgranas y por la afición altense, que rápidamente viralizó su mensaje de apoyo antes de la gran final.

Un mensaje que llega en el momento justo

El mensaje de Romario Da Silva llega en un momento complicado para Xelajú MC. Los superchivos deberán remontar un marcador global adverso de 4-1 ante Municipal en la final del Clausura 2026, una tarea que representaría una de las gestas más recordadas del futbol guatemalteco si logran revertir la serie en el Mario Camposeco.

Las palabras del delantero brasileño también se unen al mensaje de “Elijo creer”, publicado por el propio club tras la derrota en El Trébol. La frase refleja el sentir de la afición quetzalteca, que mantiene la esperanza de una remontada histórica mientras todavía quedan 90 minutos por disputarse en Quetzaltenango.