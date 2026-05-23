Xelajú vs. Municipal: fecha, hora y dónde ver la final del Torneo Clausura 2026

La final del Clausura 2026 se define este sábado 23 de mayo cuando Xelajú MC reciba a Municipal en el estadio Mario Camposeco. Los Superchivos llegan obligados a remontar el 4-1 sufrido en el partido de ida en El Trébol, donde los Rojos aprovecharon la expulsión de Jorge Aparicio para tomar una amplia ventaja.

Pese al difícil panorama, la afición quetzalteca mantiene la ilusión. El club publicó el mensaje “Elijo creer” tras la derrota en la capital y las entradas ya están agotadas para el duelo decisivo en Quetzaltenango.

Xelajú necesita ganar por cuatro goles de diferencia para coronarse campeón en el tiempo reglamentario o por tres para forzar la prórroga, en busca de una de las remontadas más recordadas del futbol guatemalteco. Municipal, en cambio, puede perder hasta por tres goles y aun así quedarse con el título.

La serie también tiene peso histórico. Será la tercera final entre ambos clubes, con una corona para cada uno: Municipal en el Clausura 2010 y Xelajú en el Clausura 2012. Los Superchivos buscan su octavo título para igualar a Aurora, mientras que los Rojos intentan conquistar su estrella 33 y convertirse en el club más ganador del futbol nacional.

Los datos del partido

Xelajú MC vs. Municipal

Sábado 23 de mayo de 2026

8:00 PM hora Guatemala

Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango

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Quetzaltenango también se prepara para un amplio operativo de seguridad durante la final. La ciudad permanece bajo alerta amarilla desde el 21 de mayo y más de 300 agentes de la Policía Nacional Civil resguardarán los alrededores del estadio Mario Camposeco para garantizar el orden antes, durante y después del encuentro.

Las autoridades además prevén instalar pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad, incluido el Parque Centroamérica, para que los aficionados que no logren ingresar al estadio puedan seguir el partido. La final promete convertirse en una noche histórica para la afición altense, sin importar el resultado.