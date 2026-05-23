Fútbol Nacional
Los 33 títulos de Municipal: el palmarés más grande en la historia de la Liga Nacional de Guatemala
Los Rojos conquistaron este sábado su título número 33 al vencer a Xelajú MC en la gran final del Clausura 2026, convirtiéndose en el club más ganador del fútbol guatemalteco al superar las 32 coronas de Comunicaciones.
Los Rojos conquistaron este sábado su título número 33 al vencer a Xelajú MC en la gran final del Clausura 2026, convirtiéndose en el club más ganador del fútbol guatemalteco al superar las 32 coronas de Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).
Municipal escribió este sábado una página histórica al conquistar su título número 33 de Liga Nacional. Los Rojos vencieron 2-1 a Xelajú MC en el Mario Camposeco y cerraron la final del Clausura 2026 con un contundente global de 6-2 para convertirse en el club más ganador del fútbol guatemalteco, superando las 32 coronas de Comunicaciones.
La tercera fue la vencida para el equipo dirigido por Mario Acevedo. Municipal había perdido las finales del Clausura y Apertura 2025 frente a Antigua GFC, pero esta vez no dejó escapar la oportunidad de alcanzar la histórica marca en una de las canchas más complicadas del país.
El título también confirmó la gran temporada de los Escarlatas, que finalizaron como el equipo más regular del campeonato con 86 puntos en la tabla acumulada. Además, Mario Acevedo se convirtió en el primer técnico nicaragüense en salir campeón con Municipal y se unió a la lista de entrenadores históricos del club.
La historia del título 33 comenzó en 1942 con Manuel Felipe Carrera y se fortaleció durante décadas con el aporte de técnicos argentinos, responsables de 19 campeonatos escarlatas. Enzo Trossero lidera esa lista con cinco coronas, seguido por Horacio Cordero y el propio Carrera con cuatro títulos cada uno.
Los 33 títulos de CSD Municipal
Era pionera (1942-1976)
- 1942-43 — Manuel Felipe Carrera
- 1947 — Manuel Felipe Carrera
- 1950-51 — José Alberto Cevasco
- 1954-55 — Manuel Felipe Carrera
- 1963-64 — Luis Grill Prieto
- 1965-66 — Marvin Rodríguez
- 1970 — Luis Grill Prieto
- 1973 — Rubén Amorín
- 1974 — Rubén Amorín
- 1976 — Salvador Pericullo
El resurgimiento (1987-2003)
- 1987 — Miguel Ángel Brindisi
- 1988 — Miguel Ángel Brindisi
- 1989-90 — Walter Ormeño
- 1991-92 — Rubén Amorín
- 1993-94 — Horacio Cordero
- Clausura 2000 — Horacio Cordero
- Apertura 2000 — Horacio Cordero
- Reordenamiento 2001 — Ever Hugo Almeida
- Clausura 2002 — Ever Hugo Almeida
- Apertura 2003 — Ever Hugo Almeida
El pentacampeonato (2004-2006)
- Apertura 2004 — Enzo Trossero
- Clausura 2005 — Enzo Trossero
- Apertura 2005 — Enzo Trossero
- Clausura 2006 — Enzo Trossero
- Apertura 2006 — Enzo Trossero
La era moderna (2008-2026)
- Clausura 2008 — Horacio Cordero
- Apertura 2009 — Jorge Habegger
- Clausura 2010 — Manuel Keosseián
- Apertura 2011 — Javier Delgado
- Clausura 2017 — Gustavo Machaín
- Apertura 2019 — Sebastián Bini
- Clausura 2024 — Sebastián Bini
- Clausura 2026 — Mario Acevedo
Con esta corona, Municipal alcanzó los 33 títulos de Liga Nacional y 21 en torneos cortos, consolidándose como el club más ganador del fútbol guatemalteco. Más de 80 años después de iniciar su historia, los Rojos tocaron la cima en el Mario Camposeco de Quetzaltenango bajo la dirección del técnico nicaragüense Mario Acevedo.