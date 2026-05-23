Los 33 títulos de Municipal: el palmarés más grande en la historia de la Liga Nacional de Guatemala

Municipal escribió este sábado una página histórica al conquistar su título número 33 de Liga Nacional. Los Rojos vencieron 2-1 a Xelajú MC en el Mario Camposeco y cerraron la final del Clausura 2026 con un contundente global de 6-2 para convertirse en el club más ganador del fútbol guatemalteco, superando las 32 coronas de Comunicaciones.

La tercera fue la vencida para el equipo dirigido por Mario Acevedo. Municipal había perdido las finales del Clausura y Apertura 2025 frente a Antigua GFC, pero esta vez no dejó escapar la oportunidad de alcanzar la histórica marca en una de las canchas más complicadas del país.

El título también confirmó la gran temporada de los Escarlatas, que finalizaron como el equipo más regular del campeonato con 86 puntos en la tabla acumulada. Además, Mario Acevedo se convirtió en el primer técnico nicaragüense en salir campeón con Municipal y se unió a la lista de entrenadores históricos del club.

La historia del título 33 comenzó en 1942 con Manuel Felipe Carrera y se fortaleció durante décadas con el aporte de técnicos argentinos, responsables de 19 campeonatos escarlatas. Enzo Trossero lidera esa lista con cinco coronas, seguido por Horacio Cordero y el propio Carrera con cuatro títulos cada uno.

Los 33 títulos de CSD Municipal

Era pionera (1942-1976)

1942-43 — Manuel Felipe Carrera

1947 — Manuel Felipe Carrera

1950-51 — José Alberto Cevasco

1954-55 — Manuel Felipe Carrera

1963-64 — Luis Grill Prieto

1965-66 — Marvin Rodríguez

1970 — Luis Grill Prieto

1973 — Rubén Amorín

1974 — Rubén Amorín

1976 — Salvador Pericullo

El resurgimiento (1987-2003)

1987 — Miguel Ángel Brindisi

1988 — Miguel Ángel Brindisi

1989-90 — Walter Ormeño

1991-92 — Rubén Amorín

1993-94 — Horacio Cordero

Clausura 2000 — Horacio Cordero

Apertura 2000 — Horacio Cordero

Reordenamiento 2001 — Ever Hugo Almeida

Clausura 2002 — Ever Hugo Almeida

Apertura 2003 — Ever Hugo Almeida

El pentacampeonato (2004-2006)

Apertura 2004 — Enzo Trossero

Clausura 2005 — Enzo Trossero

Apertura 2005 — Enzo Trossero

Clausura 2006 — Enzo Trossero

Apertura 2006 — Enzo Trossero

La era moderna (2008-2026)

Clausura 2008 — Horacio Cordero

Apertura 2009 — Jorge Habegger

Clausura 2010 — Manuel Keosseián

Apertura 2011 — Javier Delgado

Clausura 2017 — Gustavo Machaín

Apertura 2019 — Sebastián Bini

Clausura 2024 — Sebastián Bini

Clausura 2026 — Mario Acevedo

Byron Baiza / PL

Con esta corona, Municipal alcanzó los 33 títulos de Liga Nacional y 21 en torneos cortos, consolidándose como el club más ganador del fútbol guatemalteco. Más de 80 años después de iniciar su historia, los Rojos tocaron la cima en el Mario Camposeco de Quetzaltenango bajo la dirección del técnico nicaragüense Mario Acevedo.