VIDEO: Así fue el gol de José Morales que firmó el título para Municipal en el Clausura 2026

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VIDEO: Así fue el gol de José Morales que firmó el título para Municipal en el Clausura 2026

José "Caballo" Morales anotó el tanto definitivo en el Mario Camposeco que le dio a los Rojos la victoria 2-1 en el partido de vuelta y firmó el título número 33 en la historia del club.

Alejandra Soto

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José "Caballo" Morales anotó el tanto definitivo en el Mario Camposeco que le dio a los Rojos la victoria 2-1 en el partido de vuelta y firmó el título número 33 en la historia del club. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).

José Alfredo Morales escribió su nombre en la historia de Municipal al anotar el gol que firmó el título del Clausura 2026. El mediocampista marcó el 2-1 definitivo en el Mario Camposeco y selló una serie contundente de 6-2 frente a Xelajú MC para darle la corona 33 a los Escarlatas.

El tanto llegó al minuto 57, en el momento más importante del partido. Morales, quien ingresó en el segundo tiempo, apareció dentro del área para marcar el gol que terminó con las esperanzas de remontada de Xelajú y desató la celebración roja en Quetzaltenango.

La anotación tiene un valor histórico especial, ya que convirtió a Municipal en el club más ganador del fútbol guatemalteco. Además, Morales pasó a ser el autor de uno de los goles más importantes en la historia reciente de la institución escarlata.

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Municipal alcanzó la gloria después de perder las dos finales anteriores ante Antigua GFC en 2025. Esta vez, el título llegó en una de las canchas más difíciles del país y con el "Caballo" Morales desde el banquillo que terminó marcando la diferencia en la final.

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