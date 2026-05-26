Tena presenta convocatoria de Guatemala para junio: Municipal lidera la lista y Xelajú queda fuera

Luis Fernando Tena presentó la convocatoria definitiva de Guatemala para la Fecha FIFA de junio con Municipal como el club más representado. El técnico mexicano incluyó a seis jugadores escarlatas tras la final del Clausura 2026 y completó así un grupo de 19 futbolistas que se concentrará este lunes en el Centro de Alto Rendimiento.

La principal sorpresa de la lista fue la ausencia de jugadores de Xelajú MC, pese al protagonismo del equipo altense durante el torneo. Futbolistas como Jorge Aparicio, Harim Quezada, Widvin Tebalán y Raúl Calderón quedaron fuera de la convocatoria, en una de las decisiones más comentadas del proceso de la Bicolor.

Guatemala afrontará dos amistosos importantes en Estados Unidos durante esta Fecha FIFA. La Selección Nacional enfrentará a República Checa el 4 de junio y posteriormente se medirá ante Ecuador el 7, en partidos que servirán para que Tena continúe ajustando detalles de cara a la Liga de Naciones de Concacaf.

La Bicolor llegará a estos compromisos con la necesidad de mejorar su rendimiento y recuperar confianza tras un inicio complicado de año. Guatemala perdió 0-1 ante Canadá en enero y luego sufrió una dura goleada 0-7 frente a Argelia en marzo, resultados que aumentaron la presión sobre el cuerpo técnico y el plantel nacional.

José Ardón — Antigua GFC

José Rosales — Antigua GFC

Luis Morán — Antigua GFC

Óscar Santis — Antigua GFC

Óscar Castellanos — Antigua GFC

William Jehú Fajardo — Antigua GFC

Kevin Ramírez — Malacateco

Arián Recinos — UNH Wildcats (USA)

Marcelo Hernández — Cartaginés (Costa Rica)

José Pinto — Comunicaciones

Daniel Méndez — Pachuca (México)

Matthew Evans — LAFC (USA)

Nicholas Hagen — Columbus (USA)

José Morales — Municipal

Nicolás Samayoa — Municipal

Jonathan Franco — Municipal

Rudy Muñoz — Municipal

Jefry Bantes — Municipal

John Méndez — Municipal

Municipal lidera la delegación guatemalteca

Con seis convocados Municipal se convierte en el club más representado en la Selección Nacional para esta Fecha FIFA, un reconocimiento al buen nivel mostrado por los Rojos a lo largo de toda la temporada que los llevó a conquistar el título 33 y convertirse en el club más ganador del fútbol guatemalteco.

Los jugadores de los campeones del Clausura 2026 se unirán al grupo que ya venía trabajando desde el 13 de mayo en el CAR junto a los legionarios convocados incluyendo a Nicholas Hagen, Aarón Herrera, Olger Escobar, Daniel Méndez, Arquímedes Zacarias, Darwin Lom y Matthew Evans.