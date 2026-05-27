“Quiero ver a muchos niños jugando con estos zapatos”: El Pescado Ruiz regresa a Guatemala con una línea de calzado

Carlos “El Pescado” Ruiz regresó a Guatemala con un motivo especial que va mucho más allá de lo deportivo. El máximo goleador en la historia de la Selección Nacional y uno de los futbolistas guatemaltecos más importantes de todos los tiempos visitó el país para el lanzamiento de una línea limitada de calzado deportivo que lleva su nombre, en lo que representa un reconocimiento único a una carrera que puso el nombre de Guatemala en el mapa del fútbol mundial. Para el Pescado el momento tiene un significado profundamente personal que lo conecta con sus raíces y con los sueños que tuvo de niño en la colonia Bellos Horizontes de la zona 21.

El exfutbolista no ocultó la emoción que le genera este reconocimiento y habló con el corazón sobre lo que significa para él ver su nombre en un producto que podría llegar a las manos de los niños guatemaltecos. “Me voy a hablar con el corazón, para mí es muy especial este momento porque yo de niño jugué con estos zapatos y tuve sueños como convertirme en futbolista profesional, tuve el sueño de representar a mi país y tuve el sueño de jugar en el extranjero”, afirmó Ruiz quien también destacó que este es un hecho sin precedentes en el país. “Creo que es la primera vez que sucede en mi país y quiero dar las gracias por el reconocimiento que le han dado a mi carrera”, señaló el exdelantero visiblemente emocionado durante el lanzamiento.

Cortesía / PL

El diseño de la línea limitada tiene una carga simbólica que refleja perfectamente la trayectoria del Pescado como embajador del fútbol guatemalteco. Los colores azul y blanco de la camiseta de la Selección Nacional son los protagonistas del calzado en un detalle que Ruiz trabajó personalmente para que el producto representara la identidad del futbolista guatemalteco. “Yo quise tener la representación de mi país en el calzado por eso verán los colores azul y blanco. Quiero que estos zapatos lleguen a cualquier rincón de Guatemala porque realmente representa el ser un atleta guatemalteco, ser un futbolista guatemalteco”, expresó el ídolo chapín.

El legado del máximo goleador

Carlos Ruiz no es solo un nombre en la historia del fútbol guatemalteco, es el referente más grande que ha dado el país en este deporte. El Pescado vistió la camiseta de la Selección Nacional en más de 100 ocasiones y se convirtió en el máximo goleador de la historia del combinado chapín, además de mantener durante años el récord de máximo anotador en eliminatorias mundialistas de la región Concacaf. Su carrera lo llevó a jugar en diferentes países llevando siempre consigo la identidad guatemalteca como un pasaporte que mostraba con orgullo en cada estadio del mundo.

“Quiero ver a muchos niños en el interior jugando con estos zapatos como yo lo hice cuando era un niño en mi colonia Bellos Horizontes en la zona 21”, cerró Ruiz en unas palabras que conectan el principio y el final de una historia extraordinaria que comenzó con un niño soñador en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala y terminó convirtiéndolo en el futbolista más importante en la historia del fútbol chapín.