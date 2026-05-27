Mauricio Tapia analiza el grupo de Antigua GFC en la Copa Centroamericana 2026

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Mauricio Tapia analiza el grupo de Antigua GFC en la Copa Centroamericana 2026

El técnico de los coloniales reconoció que la asignatura pendiente del club es dar el salto en la competencia regional tras no avanzar de la fase de grupos en la edición pasada y analizó a sus cuatro rivales en el grupo.

Alejandra Soto

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Mauricio Tapia analiza el grupo de Antigua GFC en la Copa Centroamericana 2026. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

Mauricio Tapia habló con franqueza sobre el reto que le espera a Antigua GFC en la Copa Centroamericana 2026. El técnico reconoció que el club tiene una deuda pendiente en el plano internacional, luego de no avanzar de la fase de grupos en la edición pasada. “Falta que rompamos la barrera internacional. Nacionalmente siempre competimos, pero nos falta dar ese paso”, afirmó.

Tapia también analizó a los rivales del grupo. Sobre Herediano, campeón de Costa Rica, señaló que “es un equipo muy difícil de agarrar desbalanceado”. De Motagua, monarca hondureño, dijo que “te deja jugar, pero se defiende bastante bien”.

Del Real Estelí destacó su intensidad ofensiva. “Es un equipo cuyo juego de media distancia es asfixiante”, comentó. Sobre Alianza, de El Salvador, consideró que llega con menos estabilidad tras un torneo Clausura complicado y problemas internos pero "siempre es un buen rival".

Antigua afrontará el torneo con cambios importantes en su plantel. El club confirmó varias bajas y Tapia confirmó la salida del delantero Óscar Santis. “Se va Óscar Santos y es una pieza importante”, expresó el entrenador, quien espera que el equipo logre dar el salto en la competencia regional.

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Un grupo de alto nivel para los coloniales

El grupo de Antigua GFC en la Copa Centroamericana 2026 será uno de los más exigentes del torneo. Los coloniales enfrentarán a Herediano y Motagua, campeones vigentes de Costa Rica y Honduras, respectivamente, además de Real Estelí y Alianza, dos clubes con experiencia internacional.

Pese a la dificultad del grupo, Mauricio Tapia confía en que Antigua pueda competir y superar la fase inicial. El técnico considera que los refuerzos y la experiencia acumulada en torneos anteriores pueden ayudar al equipo a romper la barrera internacional que todavía tiene pendiente el club aguacatero.

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