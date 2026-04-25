Alberto González y Viviana Aroche ganan la carrera nocturna 10K de la Municipalidad de Guatemala

Alberto González y Viviana Aroche se coronaron este sábado campeones de la carrera nocturna 10K Ciudad de Guatemala, organizada por la Municipalidad de Guatemala. González cruzó la meta con un tiempo de 00.29.31, mientras que Aroche lo hizo en 00.33.18. El evento arrancó a las 19.00 horas en el Centro Cívico y recorrió algunas de las principales arterias de la capital, con miles de corredores inscritos que llenaron las calles de energía y color en una jornada dedicada al atletismo guatemalteco.

En la rama masculina, José Carlos González (00.29.56) y Williams Julajuj Solares (00.30.19) completaron el podio. En femenino, Sahily Diago Mesa (00.34.48) y Heidy Alicia Villegas Marroquín (00.35.02) finalizaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

El recorrido partió de la 7a avenida, pasó frente al Palacio Nacional de la Cultura y continuó por la 6a avenida, frente al Portal de la Sexta. Los participantes pasaron por la Torre del Reformador y la Plazuela España antes de enfilar hacia el regreso, en un trazado que obligó a las autoridades a implementar cierres viales y desvíos en distintos sectores del Centro Histórico durante el evento.

Previo al arranque de la carrera, agentes de la PMT retiraron de algunas áreas del recorrido a corredores que no contaban con número oficial, con el objetivo de mantener el orden y el control en las calles durante la actividad. Pese a ello, la participación fue masiva, con miles de atletas de distintas edades y niveles que tomaron las calles de la capital.

Miles de corredores tomaron el centro de la ciudad durante la carrera 10K nocturna. (Foto Prensa Libre: Esbin Garíia).

Los mejores del atletismo guatemalteco

Al término de la competencia, Viviana Aroche destacó su rendimiento tras cruzar la meta en primer lugar y consolidarse como una de las principales figuras del atletismo nacional. “El objetivo siempre será romper récords, y gracias a Dios se me está dando”, expresó la corredora, quien ha mantenido una constante evolución en sus marcas y resultados en distintas competencias del calendario local e internacional.

Por su parte, Alberto González celebró la victoria luego de imponer su ritmo en la prueba y reafirmar su condición de referente en las carreras de fondo en Guatemala. “Muy feliz de ganar la carrera; ahora tengo los ojos puestos en la Media Maratón de Cobán y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, afirmó, al detallar sus próximos objetivos en una temporada en la que busca seguir sumando triunfos y mejorar sus tiempos.

La carrera nocturna 10K de la Municipalidad de Guatemala se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario atlético capitalino, al reunir cada año a corredores élite y aficionados.