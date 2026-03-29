Viviana Aroche conquista récord nacional y centroamericano y confirma su dominio en los 10 mil metros

La atleta guatemalteca Viviana Aroche firmó una noche histórica el sábado 28 de marzo en San Juan Capistrano, California. La fondista estableció un nuevo récord nacional y centroamericano en los 10 mil metros con un tiempo de 32:35.19 durante su participación en el evento The Ten, donde además alcanzó el tercer lugar de la clasificación general compitiendo ante un exigente grupo de atletas de élite mundial.

Aroche no ocultó su satisfacción tras cruzar la meta, aunque reconoció que llegaba con aspiraciones aún más altas. "Me siento contenta, venía por un poquito más, pero es mi carrera en pista de este año y bueno, superar mi propia marca personal creo que es empezar bastante bien", declaró la atleta guatemalteca, dejando claro que el récord es solo el punto de partida de lo que espera ser una temporada de alto nivel.

Este nuevo hito no es un hecho aislado en la carrera de Viviana Aroche. Apenas el pasado 15 de febrero, la fondista chapina ya había hecho historia al establecer un récord centroamericano en la Media Maratón de Barcelona con un tiempo de 1:11:27, confirmando una evolución constante y una consistencia que la posiciona entre las mejores atletas de fondo de la región.

Guatemala en lo más alto del atletismo regional

Compitiendo ante corredoras de talla mundial, Aroche no solo sostuvo el ritmo de la carrera sino que logró mantenerse entre las tres mejores, una actuación que habla de su disciplina, preparación y ambición deportiva. Su desempeño sigue colocando a Guatemala en un lugar destacado dentro del atletismo centroamericano, especialmente en las pruebas de larga distancia.

La propia atleta expresó su gratitud en redes sociales tras la competencia. "Estoy muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Cada competencia es una experiencia y se vive de diferente forma, esta vez 22 vueltas remando sola, pero muy contenta al lograr el récord nacional, lo que me deja muy satisfecha y con ganas de más", escribió Aroche, resumiendo con emoción una noche que quedará grabada en la historia del atletismo guatemalteco.

La Federación Deportiva Nacional de Atletismo también se sumó a las felicitaciones, destacando el orgullo que representa para el país el logro de la atleta nacional. Un fin de semana en el que el atletismo guatemalteco brilló con fuerza en tierras estadounidenses, con Viviana Aroche como una de sus grandes protagonistas.